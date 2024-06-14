Юлия Ефимова может успеть отобраться на Олимпиаду

Сегодня, 14 июня, Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), который позволяет ей выступить на Олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня. Изначально спортсменка планировала выступить на турнире в Италии, но ей отказали в допуске. После отказа она отметила, что не знает, что делать и возможно, отобраться на Олимпиаду не получится.

Как сообщает Sports.ru, 32-летняя Ефимова может выполнить олимпийский норматив на соревнованиях в Сербии (Vidovdanski Kup) и Боснии и Герцеговине (Trebisnjica Kup), которые пройдут 22 июня.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.