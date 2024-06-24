Ефимова высказалась о дальнейших планах после непопадания на ОИ

Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на чемпионате Багамских островов, показав время 1.07,98. Но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти отбор на Олимпиаду. Квалификационный норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

— Что дальше делать с нейтральным статусом? Может, поехать на этапы Кубка мира в Азию?

— По-моему, только в Азии и будут этапы. Я смотрела: там Китай, Сингапур и, кажется, Гонконг. Когда мне Италия отказала в допуске на турнир, я так и подумала: «Статус — это все равно хорошо, пусть будет, смогу выступать на Кубке мира». Сразу появилось такое решение в голове.



Вообще, изначально были такие планы: выступить на Москве, потом поехать обратно на сборы, потренироваться, полететь в Екатеринбург на финал Кубка России, затем сразу — в Калининград, после чего пробовать на этапы Кубка мира попасть.



Кроме того, мне надо поработать над некоторыми проектами, и они связаны уже не только с моим выступлением в плавании. Пока не буду говорить, о чем речь.



Я очень взрывная, эмоциональная, но быстро отхожу и сразу ищу другие плюсы. Не попала на Олимпиаду — буду заниматься своими проектами. И в плавании нужно побольше стартовать. Надо как можно больше расплываться.

— Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, и вы долго жили в этом городе. Я думаю, для вас это мощный стимул, чтобы выступать еще четыре года.

— Такие мысли приходят в голову, конечно. Но это только мысли. Вообще, я за эти дни очень сильно вымоталась. Хотелось, чтобы не знал никто, что я вообще на отбор полетела.



Из Таганрога до Волгодонска, из Волгодонска до Москвы — на машине, за рулем. Пробыла полтора дня в Москве, где решался вопрос с Багамами — заявка на турнир, визы, билеты, проживание… Морально очень устала, и после финала на сотню такое чувство, что я не то чтобы сильно расстроилась — или до меня, как обычно, доходит долго. Но я физически сейчас тупо ничего не могу сделать, так выложилась. А морально прям какое-то выгорание от этого путешествия. Нужен срочно отдых, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

32-летняя Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и шестикратной чемпионкой мира. Олимпиада в Париже могла стать для спортсменки пятой в карьере.