Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпийские игры

— Финал я плыла тоже в дождь. А после моего выступления слетели палатки от шквального ветра, и остановили соревнования.



Все было реально. Еще пару дней, и я бы расплылась. Показала бы 1,06 на сотне. А можно было и 1.07,12 по нормативу «В», я же одна от страны. Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать. Верила, надеялась, но все‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия летать. У меня папа все сравнивал: «Ты же на Олимпиаде‑2016 в Рио тоже плавала не пойми где». Но я перед этим тренировалась в Майами в той же самой часовой зоне. И прилетела в Бразилию все равно заранее.



Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что я накануне соревнований летела 25 часов из России. В финале на сотне я выложила все, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило. Мне буквально последних семи метров не хватило. Встала, и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Я сделала все, что могла. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь. Значит, не надо, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».