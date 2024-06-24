Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпийские игры
Шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив, чтобы выступить на Олимпиаде в Париже.
Шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив, чтобы выступить на Олимпиаде в Париже.
Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на чемпионате Багамских островов, она показала время 1.07,98. Квалификационный олимпийский норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.
Ранее сообщалось, что заплыв могут отменить из-за погодных условий.
— Финал я плыла тоже в дождь. А после моего выступления слетели палатки от шквального ветра, и остановили соревнования.
Все было реально. Еще пару дней, и я бы расплылась. Показала бы 1,06 на сотне. А можно было и 1.07,12 по нормативу «В», я же одна от страны. Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать. Верила, надеялась, но все‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия летать. У меня папа все сравнивал: «Ты же на Олимпиаде‑2016 в Рио тоже плавала не пойми где». Но я перед этим тренировалась в Майами в той же самой часовой зоне. И прилетела в Бразилию все равно заранее.
Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что я накануне соревнований летела 25 часов из России. В финале на сотне я выложила все, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило. Мне буквально последних семи метров не хватило. Встала, и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Я сделала все, что могла. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь. Значит, не надо, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
14 июня, Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня, чтобы попасть на Олимпиаду.
32-летняя Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. Олимпиада в Париже могла стать для спортсменки пятой в карьере.
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.