Юлия Ефимова не получит уайлд-кард для участия в Олимпиаде

14 июня, Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). После информации о получении нейтрального статуса Ефимова сообщила, что ей нужно проплыть на международном старте до 23 июня, чтобы попасть на Олимпиаду. Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом на чемпионате Багамских островов.

«У спортсменов нет возможности получить уайлд-кард для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — приводит слова представителя Международной федерации плавания (World Aquatics) ТАСС.

32-летняя Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и шестикратной чемпионкой мира. Олимпиада в Париже могла стать для спортсменки пятой в карьере.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.