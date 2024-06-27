Чикунова: Ни разу не пожалела о решении не ехать на Олимпиаду

В марте 2024 года Евгения Чикунова официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх в Париже.
«Ни разу не пожалела о принятом решении. Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала. Если кто-то считает, что я могла бы передумать из-за предложенных призовых, из-за того, что другие решили пройти этот путь и выступить на Олимпиаде… Но я ведь принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».
В 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова в возрасте 18 лет установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Ее рекорд был утвержден Международной федерацией водных видов спорта. Ранее мировой рекорд принадлежал действующей олимпийской чемпионке Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).
МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.