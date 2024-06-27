Чикунова: Ни разу не пожалела о решении не ехать на Олимпиаду

«Ни разу не пожалела о принятом решении. Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала. Если кто-то считает, что я могла бы передумать из-за предложенных призовых, из-за того, что другие решили пройти этот путь и выступить на Олимпиаде… Но я ведь принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».