Губерниев: Чикунова не ведает, что творит, отказываясь от Олимпиады

«Я отвечу Евгении Чикуновой фразой Никиты Михалкова из его первого фильма “Свой среди чужих, чужой среди своих”. Когда Кайдановский приехал в банду к Брылову, Михалков сказал: “Знаете, я вам не верю. Совсем”. Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке Евгении Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне ее жалко.





В стране никто не против участия в Олимпийских играх. Ни руководство, ни болельщики. Есть кучка агрессивных людей. Чикунова дважды была четвертой на Олимпиаде, у нее был шанс выиграть. Если она не хочет, то это ее личное дело. Мне остается только пожалеть ее. Думаю, что с ее стороны это странная отговорка», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».