Губерниев: Чикунова не ведает, что творит, отказываясь от Олимпиады
Известный комментатор считает, что российской пловчихе и рекордсменке мира на дистанции 200 метров брассом Евгении Чикуновой кто-то затуманил мозги.
Известный комментатор считает, что российской пловчихе и рекордсменке мира на дистанции 200 метров брассом Евгении Чикуновой кто-то затуманил мозги.
Ранее в интервью «Матч ТВ» 19‑летняя Евгения Чикунова заявила, что отказалась от участия в Олимпиаде, поскольку считает условия допуска неприемлемыми.
«Я отвечу Евгении Чикуновой фразой Никиты Михалкова из его первого фильма “Свой среди чужих, чужой среди своих”. Когда Кайдановский приехал в банду к Брылову, Михалков сказал: “Знаете, я вам не верю. Совсем”. Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке Евгении Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне ее жалко.
В стране никто не против участия в Олимпийских играх. Ни руководство, ни болельщики. Есть кучка агрессивных людей. Чикунова дважды была четвертой на Олимпиаде, у нее был шанс выиграть. Если она не хочет, то это ее личное дело. Мне остается только пожалеть ее. Думаю, что с ее стороны это странная отговорка», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
В 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова в возрасте 18 лет установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Ее рекорд был утвержден Международной федерацией водных видов спорта. Ранее мировой рекорд принадлежал действующей олимпийской чемпионке Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сортсмены из России смогут выступить в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.