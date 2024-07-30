Чикунова заявила, что подумает о получении нейтрального статуса

«То, что я соскучилась по международным стартам — это да. Съездили недавно в Боснию, и я это еще раз поняла. Да, я действительно скучаю. Я еще не подавалась на нейтральный статус. И не могу быть уверена в том, что мне его дадут.



Мне сперва нужно еще раз подумать, хочу ли я этого. И если у меня будет малая доля уверенности, то я с этим подойду к тренеру, мы вместе подойдем к руководству федерации и будем смотреть, какие есть варианты. В первую очередь все зависит от моего желания. И от того, подойду ли я к кому-то, спрошу ли об этом или нет», — сказала Чикунова.