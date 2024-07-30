Чикунова заявила, что подумает о получении нейтрального статуса
Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о желании вернуться на международные соревнования. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о желании вернуться на международные соревнования. Об этом сообщает «Матч ТВ».
На прошлой неделе 19-летняя спортсменка одержала победу в финале Кубка России на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 5,26 секунды. Это на 0,02 секунды меньше, чем результат чемпионки Олимпиады-2024 южноафриканки Татьяны Смит (до замужества — Скунмакер).
«То, что я соскучилась по международным стартам — это да. Съездили недавно в Боснию, и я это еще раз поняла. Да, я действительно скучаю. Я еще не подавалась на нейтральный статус. И не могу быть уверена в том, что мне его дадут.
Мне сперва нужно еще раз подумать, хочу ли я этого. И если у меня будет малая доля уверенности, то я с этим подойду к тренеру, мы вместе подойдем к руководству федерации и будем смотреть, какие есть варианты. В первую очередь все зависит от моего желания. И от того, подойду ли я к кому-то, спрошу ли об этом или нет», — сказала Чикунова.
В апреле 2023 года Чикунова на чемпионате России в Казани побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Она на 1,40 секунды превзошла результат Татьяны Скунмакер.
Чикунова выступала на Олимпийских играх в Токио, где заняла четвертое место на дистанциях 100 и 200 метров брассом. На 200-метровке россиянке, которой на тот момент было 16 лет, не хватило до бронзы всего 0,04 секунды.