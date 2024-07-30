Рекордсменка мира Чикунова ответила на критику Вайцеховской

«Меня теперь это задевает намного меньше, чем на Олимпиаде в Токио. Гораздо меньше! Конечно, каким-то образом до меня информация в любом случае доходит. Я подписана на телеграм-каналы и Вайцеховской, и Губерниева. Невозможно не заметить их исчерпывающие высказывания в мой адрес. Смотрю, читаю. Но что поделать? Это мнение другого человека.



Вайцеховская говорит, что не хочет за меня болеть? Это ее мнение. Не хочет болеть Елена Сергеевна — значит, будут болеть другие, у которых есть эмоции в мой адрес. Я не собираюсь ее заставлять, чтобы она загорелась моей карьерой. У нее такое мнение сложилось из различных факторов. Я его уважаю.



Она взрослый человек и может решать, за кого болеть: за меня или за кого-либо другого. Я не вижу в этом ничего плохого. Вайцеховская — лидер мнений, у нее популярный канал. Она может публиковать туда что угодно. Главное, что она не переходит на личности. Для меня это важнее. Она логично обосновала позицию — без проблем», — сказала Чикунова.