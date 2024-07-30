Рекордсменка мира Чикунова ответила на критику Вайцеховской

В апреле этого года 19-летняя пловчиха заявила, что не будет получать нейтральный статус и пропустит Олимпийские игры в Париже, несмотря на выполнение условий отбора на двух дистанциях. Вайцеховская заявила, что за Чикунову не хочется болеть, потому что она не стремиться поехать на Олимпиаду, на которой ей по силам победить.
«Меня теперь это задевает намного меньше, чем на Олимпиаде в Токио. Гораздо меньше! Конечно, каким-то образом до меня информация в любом случае доходит. Я подписана на телеграм-каналы и Вайцеховской, и Губерниева. Невозможно не заметить их исчерпывающие высказывания в мой адрес. Смотрю, читаю. Но что поделать? Это мнение другого человека.
Вайцеховская говорит, что не хочет за меня болеть? Это ее мнение. Не хочет болеть Елена Сергеевна — значит, будут болеть другие, у которых есть эмоции в мой адрес. Я не собираюсь ее заставлять, чтобы она загорелась моей карьерой. У нее такое мнение сложилось из различных факторов. Я его уважаю.
Она взрослый человек и может решать, за кого болеть: за меня или за кого-либо другого. Я не вижу в этом ничего плохого. Вайцеховская — лидер мнений, у нее популярный канал. Она может публиковать туда что угодно. Главное, что она не переходит на личности. Для меня это важнее. Она логично обосновала позицию — без проблем», — сказала Чикунова.
На прошлой неделе Чикунова одержала победу в финале Кубка России на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 5,26 секунды. Это на 0,02 секунды меньше, чем у чемпионки Олимпиады-2024 южноафриканки Татьяны Смит (до замужества — Скунмакер).
В апреле 2023 года Чикунова на чемпионате России в Казани побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Она на 1,40 секунды превзошла результат Татьяны Скунмакер.
Чикунова выступала на Олимпийских играх в Токио, где заняла четвертое место на дистанциях 100 и 200 метров брассом. На 200-метровке россиянке, которой на тот момент было 16 лет, не хватило до бронзы всего 0,04 секунды.