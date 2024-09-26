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Австралийка Маккиоун побила мировой рекорд в плавании на спине

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун побила мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 100 метров на спине, сообщает Swimswam.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба WorldAquatics

23-летняя Маккиоун на чемпионате Австралии по плаванию на короткой воде в Аделаиде преодолела дистанцию 100 метров на спине за 54,56 секунды. Спортсменка превзошла достижение пятилетней давности, установленное ее соотечественницей Минной Атертон, в 2019 году Атертон проплыла за 54,89 секунды.

На Олимпийских играх в Париже Маккиоун завоевала две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также австралийка стала обладательницей серебряной награды в комбинированной эстафете 4×100 метров, и двух бронзовых медалей на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров.

Ранее шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова, получившая нейтральный статус рассказала, что пропустит этапы Кубка мира на короткой воде из-за укуса бездомной собаки. Также Ефимова допустила, что продолжит выступать на международном уровне до Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.

Этапы Кубка мира пройдут с 18 октября по 2 ноября в Шанхае, корейском Инчхоне, Сингапуре и Гонконге. Эти соревнования станут отборочными на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.