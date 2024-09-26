Австралийка Маккиоун побила мировой рекорд в плавании на спине

Этапы Кубка мира пройдут с 18 октября по 2 ноября в Шанхае, корейском Инчхоне, Сингапуре и Гонконге. Эти соревнования станут отборочными на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.