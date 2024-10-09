Двое российских пловцов получили нейтральный статус World Aquatics

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе.
Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила Всероссийскую федерацию плавания о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», — сообщили в пресс‑службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).
В сентябре 2023 года ВФП называла неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics. В феврале этого года Минаков заявлял, что не готов принять нейтральный статус ради допуска до Олимпиады в Париже.
22-летний Минаков является чемпионом Европы (2021), двукратным чемпионом мира на короткой воде (2021) и многократным призером чемпионатов Европы и мира. 27-летняя Годун является многократной чемпионкой России и бронзовым призером первенства Европы на короткой воде (2019).