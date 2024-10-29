«Тот самый огонек». Минаков поделился эмоциями от этапа Кубка мира

Напомним, Минаков получил нейтральный статус и смог принять участие на этапе Кубка мира, который прошел в Корее. На дистанции 100 метров баттерфляем 22-летний спортсмен завоевал бронзовую награду с результатом 49,71 секунды. Первым стал швейцарец Ноэ Понти, преодолевший дистанцию за 48,81 секунды. Второе место занял нидерландец Нильс Корстанье (48,99). Эта медаль стала первой наградой для российских пловцов на международных стартах с 2021 года.
— С уверенностью могу заявить, что это было незабываемо. Очень рад вернуться к выступлениям на международной арене!
Как уже говорил, это старт был лишь проходным — чтобы выполнить отбор на декабрьский чемпионат мира, чего успешно получилось добиться.
Впереди много работы, а главное — это тот самый огонек, который горит в сердце у каждого спортсмена, который стремится побеждать, — написал Минаков в своем телеграм-канале.
В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий.