«Тот самый огонек». Минаков поделился эмоциями от этапа Кубка мира

— С уверенностью могу заявить, что это было незабываемо. Очень рад вернуться к выступлениям на международной арене!



Как уже говорил, это старт был лишь проходным — чтобы выполнить отбор на декабрьский чемпионат мира, чего успешно получилось добиться.



Впереди много работы, а главное — это тот самый огонек, который горит в сердце у каждого спортсмена, который стремится побеждать, — написал Минаков в своем телеграм-канале.