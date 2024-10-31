Американка обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом

Кейт Дуглас показала результат 2 минуты 12,72 секунды. Предыдущий рекорд установила она же на предыдущем этапе кубка в южнокорейском Инчхоне (2.14,16). Второе место заняла белоруска Алина Змушка (2.18,79), третье — австралийка Тара Киндер (2.19,08).
Дуглас 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже. Также американка завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира.
Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходил в Инчхоне с 24 по 26 октября, третий этап проходит в Сингапуре и завершится 2 ноября.
В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.