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Американка обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом

Кейт Дуглас установила новый мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом на короткой воде на этапе Кубка мира в Сингапуре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кейт Дуглас показала результат 2 минуты 12,72 секунды. Предыдущий рекорд установила она же на предыдущем этапе кубка в южнокорейском Инчхоне (2.14,16). Второе место заняла белоруска Алина Змушка (2.18,79), третье — австралийка Тара Киндер (2.19,08).

Дуглас 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже. Также американка завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира.

Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходил в Инчхоне с 24 по 26 октября, третий этап проходит в Сингапуре и завершится 2 ноября.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.