Пловчиха из США второй раз за неделю обновила мировой рекорд

Реган Смит является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа в эстафетах. Также на ее счету четыре серебряных медали Игр-2024 и бронза Токио-2020. В данный момент Смит принадлежит рекорд мира на дистанции 100 м на спине на длинной воде (57,13).