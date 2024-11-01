Пловчиха из США второй раз за неделю обновила мировой рекорд

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 54,27 секунды. Она превзошла свой же рекорд, который был установлен 25 октября на втором этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне (54,41).
Реган Смит является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа в эстафетах. Также на ее счету четыре серебряных медали Игр-2024 и бронза Токио-2020. В данный момент Смит принадлежит рекорд мира на дистанции 100 м на спине на длинной воде (57,13).
Третий, заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде завершится 2 ноября.
В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.