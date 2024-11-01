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Пловчиха из США второй раз за неделю обновила мировой рекорд

Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 54,27 секунды. Она превзошла свой же рекорд, который был установлен 25 октября на втором этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне (54,41).

Реган Смит является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа в эстафетах. Также на ее счету четыре серебряных медали Игр-2024 и бронза Токио-2020. В данный момент Смит принадлежит рекорд мира на дистанции 100 м на спине на длинной воде (57,13).

Третий, заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде завершится 2 ноября.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.