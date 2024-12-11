Пригода установил рекорд России в плавании на короткой воде 100 м брасом

Кирилл проплыл за 55,82 секунды дистанцию 100 метров в предварительном заплыве чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Такой результат позволил ему квалифицироваться в полуфинал соревнований с первого места.
Пригода побил свой же рекорд, установленный 22 ноября на соревнованиях в Санкт-Петербурге — 55,95 секунды.
Пригоде 28 лет, он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе после того как Международная федерация плавания смягчила критерии допуска отечественных атлетов на международные соревнования.