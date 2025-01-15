В США одобрили запрет на участие трансгендеров в женском спорте

Дискуссия о трансгендерах в американском спорте разгорелась весной 2022 года, когда американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). До 2019 года урожденный Уилл Томас соревновался с мужчинами, но после трансгендерного перехода начал показывать рекордные результаты в женском плавании. Томас планировала выступить на Олимпийских играх в Париже, однако ее не допустили к отбору из-за запрета Международной федерации плавания (World Aquatics).