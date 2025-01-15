В США одобрили запрет на участие трансгендеров в женском спорте

В поддержку законопроекта, получившего название «Закон о защите женщин и девочек в спорте», высказались 218 конгрессменов. Против высказались 206 членов нижней палаты законодательного органа. Законопроект поддержали все 216 представителей республиканской партии, а также двое демократов. Большинство представителей демократической партии раскритиковали законопроект, назвав его вторжением в личную жизнь учащихся.
«Закон о защите женщин и девочек в спорте» предлагает внести поправку в американский Закон об образовании от 1972 года и зафиксировать, что пол человека должен определяться исключительно при рождении на основании репродуктивной биологии и генетики. Предполагается, что законопроект фактически запретит трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах. Учреждения, допускающие к соревнованиям трансгендеров, будут лишены федерального финансирования.
Дискуссия о трансгендерах в американском спорте разгорелась весной 2022 года, когда американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). До 2019 года урожденный Уилл Томас соревновался с мужчинами, но после трансгендерного перехода начал показывать рекордные результаты в женском плавании. Томас планировала выступить на Олимпийских играх в Париже, однако ее не допустили к отбору из-за запрета Международной федерации плавания (World Aquatics).