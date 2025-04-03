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Международная федерация плавания включила ЧР-2025 в свой календарь

Чемпионат России — 2025 пройдет в Казани с 13 по 19 апреля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Информация о включении Международной федерацией плавания (World Aquatics) следует из официального сайта организации и означает, что чемпионат России теперь носит статус соревнований, которые станут отборочными на чемпионат мира — 2025. Он пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Российские спортсмены смогут выступить на нем в нейтральном статусе.

Ранее, в конце декабря, сборная России в нейтральном статусе выступила на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште. Команда из 27 спортсменов завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные.

Это были первые крупные международные соревнования для российских пловцов после отстранения в 2022 году. На Олимпиаду-2024 из пловцов отправился только Евгений Сомов, которые не смог завоевать медалей.