Международная федерация плавания включила ЧР-2025 в свой календарь

Информация о включении Международной федерацией плавания (World Aquatics) следует из официального сайта организации и означает, что чемпионат России теперь носит статус соревнований, которые станут отборочными на чемпионат мира — 2025. Он пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Российские спортсмены смогут выступить на нем в нейтральном статусе.
Ранее, в конце декабря, сборная России в нейтральном статусе выступила на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште. Команда из 27 спортсменов завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные.
Это были первые крупные международные соревнования для российских пловцов после отстранения в 2022 году. На Олимпиаду-2024 из пловцов отправился только Евгений Сомов, которые не смог завоевать медалей.