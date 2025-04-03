Международная федерация плавания включила ЧР-2025 в свой календарь

Информация о включении Международной федерацией плавания (World Aquatics) следует из официального сайта организации и означает, что чемпионат России теперь носит статус соревнований, которые станут отборочными на чемпионат мира — 2025. Он пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.