Что едят спортсмены на завтрак: 4 суперфуда, которые заряжают чемпионов

Олимпийцы тратят колоссальное количество энергии, и обычной еды им недостаточно. В рацион входят продукты с высокой концентрацией витаминов, минералов и антиоксидантов — их называют суперфудами. Такие продукты помогают телу быстро восстанавливаться после нагрузок и поддерживать форму. Разбираемся, с чего чемпионы начинают свое утро — и почему.
Майкл Фелпс: авокадо каждый день
Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион — известен не только своими рекордами, но и безумным рационом. На пике своей карьеры он потреблял до 12 тысяч калорий в сутки — в четыре раза больше, чем среднестатистический взрослый мужчина. Завтрак у Фелпса напоминал шведский стол: три сэндвича с яйцом, сыром и беконом, каша, омлет из пяти яиц, блины, тосты с джемом, кофе и энергетические напитки — и это только утро. Но даже в его меню нашлось место суперфуду, который он ел практически каждый день — авокадо.
Пловец добавлял его в салаты, ел с яйцами и тостами или просто намазывал на хлеб. По словам Фелпса, этот продукт помогал ему чувствовать насыщение, поддерживать уровень энергии и восстанавливаться после тренировок. В авокадо — полезные жиры, калий, клетчатка и витамины группы B, которые особенно важны при высоких физических нагрузках.
После завершения карьеры в 2016 году Фелпс перешел на более сбалансированное питание: меньше фастфуда, больше зелени и здоровых жиров. Но любовь к авокадо осталась.
Джордан Барроуз: свекольный фреш вместо кофе
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Джордан Барроуз известен своим железным самоконтролем — не только на ковре, но и за столом. В период соревнований его рацион ограничен до 1200−1500 ккал в сутки. Это в два раза меньше, чем рекомендуется взрослому мужчине с активной нагрузкой. Такой жесткий режим нужен, чтобы оставаться в весовой категории до 74 кг — и при этом сохранять скорость, силу и выносливость.
Один из секретов Барроуза — утренний фреш из свеклы, капусты, имбиря и куркумы. В нем нет ни грамма сахара, но есть все, что нужно: антиоксиданты, противовоспалительные компоненты и вещества для получения энергии без чувства тяжести. Этот напиток помогает восстанавливаться после тренировок, держать вес и сохранять высокую выносливость. Барроуз не пропускает его ни в межсезонье, ни перед турнирами: «Лучше горько пить утром, чем потом горько проигрывать», — шутит он.
Габби Дуглас: овсянка с бананом от бабушки
Габби Дуглас — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике — уверена: правильный завтрак также важен, как и тренировки. Уже в 7 утра она на ногах, а к восьми — в зале. Ее день начинается со стакана воды и питательной овсянки с бананом.
В одном из интервью Дуглас призналась, что не справилась бы без помощи своей бабушки: «Она готовит завтрак, чтобы я могла сосредоточиться на упражнениях». Простое, но сбалансированное блюдо дает заряд энергии и насыщает без лишней нагрузки на желудок.
Овсянка — источник медленных углеводов, а банан содержит калий, поддерживающий работу мышц. Этот завтрак стал для Габби ритуалом, который помогает ей выдерживать многочасовые тренировки и оставаться в форме.
Новак Джокович: киноа и гречка вместо макарон
В 2014 году Новак Джокович перевернул представление о спортивном питании. Он сделал это через собственную книгу «Вкус победы», где рассказал, как отказ от глютена, сахара и молочных продуктов помог ему улучшить самочувствие и достичь пика формы. Результат не заставил себя ждать: всего за полтора года сербский теннисист стал одним из самых сильных игроков в мире.
Главный принцип его питания — безглютеновая диета. В рационе Джоковича нет ни макарон, ни хлеба, ни молока. Вместо них — киноа, гречка, овощи, рыба, мясо и яйца. Такой подход избавил спортсмена от проблем с пищеварением, снял усталость и повысил выносливость. «Я чувствовал себя проворнее и энергичнее, чем когда-либо», — вспоминал Новак.
Сейчас Джокович продолжает строго следить за меню, включая в него только полезные и питательные продукты. И хотя его диета не универсальна, она показывает, как питание может изменить физическую и ментальную форму даже у спортсмена мирового уровня.
Питание для олимпийцев — не просто топливо, а часть стратегии. Авокадо, овсянка, свекольный фреш или киноа — у каждого чемпиона свой рецепт для выносливости. Но главное — подход: внимательно слушать тело, выбирать полезные продукты и не бояться отказываться от привычного ради результата. Спортивное тело начинается с заботы о себе — и завтрак тут играет не последнюю роль.