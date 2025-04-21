Что едят спортсмены на завтрак: 4 суперфуда, которые заряжают чемпионов

Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион — известен не только своими рекордами, но и безумным рационом. На пике своей карьеры он потреблял до 12 тысяч калорий в сутки — в четыре раза больше, чем среднестатистический взрослый мужчина. Завтрак у Фелпса напоминал шведский стол: три сэндвича с яйцом, сыром и беконом, каша, омлет из пяти яиц, блины, тосты с джемом, кофе и энергетические напитки — и это только утро. Но даже в его меню нашлось место суперфуду, который он ел практически каждый день — авокадо.