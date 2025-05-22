Что едят чемпионы: рацион 5 олимпийцев перед тренировкой

Одни идут в зал с чашкой кофе и бананом, другие — только после плотной порции риса с курицей. Что-то кажется слишком легким, что-то — перебором. Но на самом деле рацион подбирается строго под вид спорта: у борца, пловца и фигуристки — совершенно разная нагрузка и требования к телу. Мы изучили, что именно едят олимпийцы перед тренировкой — и как их выбор помогает достигать результатов.
Александр Большунов — каша для выносливости и масло для сохранения тепла
Олимпийский чемпион Александр Большунов выбирает проверенный перекус — тарелку манной или овсяной каши. Злаки дают долгие углеводы, которые равномерно питают мышцы энергией во время длительных нагрузок. Это особенно важно для лыжников: они проводят на морозе по несколько часов и не могут позволить себе потерю сил.
Большунов варит кашу на масле — не ради вкуса, а ради пользы. Жиры помогают дольше сохранять тепло и не замерзать даже на дистанции в минус двадцать. В дополнение — чашка сладкого чая. Теплый напиток не только согревает, но и восстанавливает силы после завтрака.
Такой рацион помогает удерживать равновесие между насыщением и легкостью. Он не перегружает, но дает необходимую подпитку для мощной и выносливой работы на тренировке.
Артем Долгопят — банан для энергии и кофе за час до зала
Гимнаст Артем Долгопят не перегружает организм сложными блюдами. Перед тренировкой он съедает банан и запивает его чашкой кофе. Такой минималистичный подход работает идеально: фрукт дает быстрые углеводы и мгновенную энергию, а кофе помогает настроиться на тренировку и бодрит. Это особенно важно для гимнастов — им нужно быть максимально собранными на снаряде и чувствовать свое тело до миллиметра.
Но перекус — строго за час: переедание мешает движению, а кофе сразу перед залом может дать обратный эффект. Поэтому у Артёма — четкий ритуал: банан, кофе, пауза, и только потом — в зал. Такой подход избавляет от тяжести, но дает топливо для сложной физической работы.
Евгения Тарасова — вареные яйца как источник белка и хлеб для сытости
Фигуристка Евгения Тарасова выбирает простые продукты перед выходом на лед. Как правило это два вареных яйца и кусочек хлеба. Яйца — источник чистого белка, который необходим для мышц. Причем полезнее именно отварные яйца, омлет на растительном масле не даст нужного эффекта.
Хлеб выступает источником «медленных» углеводов, которые усваиваются организмом не так быстро, как те же бананы. Фигуристка выбирает цельнозерновой хлеб, потому что он помогает дольше сохранять сытость и контролирует количество сахара в крови. Это очень важно, ведь сахар часто дает резкие скачки энергии, которые также быстро спадают. В фигурном катании это может стать помехой, ведь на льду требуются стабильность и концентрация.
Кофе и чай с сахаром гимнастка тоже откладывает в сторону, предпочитая этим напиткам обычную воду. Это также помогает избежать неожиданных перепадов энергии.
Абдулрашид Садулаев — курица, рис и овощи как источники белка и углеводов
В случае с борцами одними фруктами не обойдешься — таким спортсменам нужен плотный обед, чтобы было достаточно сил и энергии до выхода на арену. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев предпочитает есть много и основательно. Причем минимум за два часа до зала, чтобы все питательные вещества успели усвоиться.
Курица, рис и овощи — так выглядит идеальный перекус перед залом. Борец называет это сочетание «чистой едой», так как в этих продуктах достаточно нужных веществ для успешной тренировки. Курица помогает восполнить белок, углеводы в рисе дают выносливость, а овощи помогают всему этому усвоиться без тяжести.
Светлана Ромашина — творог с фруктами или смузи для легкости в воде
Пловцы особенно тщательно выбирают перекус, ведь во время тренировки их тело постоянно находится в горизонтальном положении в воде. Если составить меню неправильно, то во время тренировки дискомфорт будет ощущаться очень отчетливо.
По этим причинам пловчиха и синхронистка Светлана Ромашина выбирает максимально легкий белковый перекус. Это может быть творог со свежими ягодами и фруктами, или смузи. Такая еда позволяет оставаться энергичной, но не перегружать организм лишними калориями.
Среди спортсменов нет единого принципа — здесь царит индивидуальный подход. Если пловчихе хватает смузи, чтобы чувствовать себя хорошо, то борцу уже требуется полноценный обед с большим количеством белков. Атлеты из нашей подборки составляют рацион с учетом особенностей своего вида спорта и личных предпочтений. И это работает.
Автор: Карпова Мария