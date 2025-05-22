Что едят чемпионы: рацион 5 олимпийцев перед тренировкой

Одни идут в зал с чашкой кофе и бананом, другие — только после плотной порции риса с курицей. Что-то кажется слишком легким, что-то — перебором. Но на самом деле рацион подбирается строго под вид спорта: у борца, пловца и фигуристки — совершенно разная нагрузка и требования к телу. Мы изучили, что именно едят олимпийцы перед тренировкой — и как их выбор помогает достигать результатов.