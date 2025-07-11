Топ-10 лучших очков для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этой подборке вы найдете детальный обзор самых популярных моделей, которые заслужили доверие спортсменов и любителей. Мы опирались на реальные отзывы пловцов, учитывали мнения тренеров и анализировали характеристики моделей от ведущих производителей. В статье мы подробно расскажем о каждой модели лучших очков для плавания в 2025 году, обратим внимание на ключевые особенности: удобство посадки, качество линз, системы регулировки и их пригодность для разных условий.
Рейтинг лучших очков для плавания
Чтобы составить подборку, изучили мнения пользователей на популярных онлайн-площадках и проанализировали данные о реальном спросе. В наш список вошли модели с высоким рейтингом и хорошими отзывами, подходящие как для тренировок в бассейне, так и для заплывов на открытой воде. Также учли соответствие аксессуаров требованиям новичков, любителей и опытных спортсменов.
1. MadWave X-look Rainbow
Очки подходят для любительских заплывов и соревнований. Боковой обзор не ограничен. Линзы с радужным покрытием, которое отражает блики, есть защита от УФ-излучения и специальное антизапотевающее покрытие изнутри. Силиконовые обтюраторы (мягкая прокладка для плотного прилегания к лицу) с эффектом присоски. Силиконовый ремень легко регулируется и удерживает очки на голове.
Пользователям нравится комфортная посадка очков, они удобны для длительного использования. Многим нравится, что очки не пропускают жидкость и хорошо держатся при прыжках и резких поворотах.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейн, открытая вода, соревнования
|Тип
|Стартовые, тренировочные
|Для кого
|Мужские, женские (взрослые и подростки)
|Линзы
|Поликарбонат, UV-защита, антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Широкий периферийный обзор
- Максимальное прилегание к лицу
- Мягкий ремешок с регулировкой размера
Минусы:
- Радужное покрытие линз может быть слишком темным для слабоосвещенных бассейнов
Где купить
2. Zoggs Predator Flex Polarized Ultra
Оправа очков сделана по уникальной 3D-технологии. Она подстраивается под контуры глазниц. Линзы поляризованные, что помогает нейтрализовать солнечные блики. Внутренняя сторона линз обработана против запотевания. Уплотнитель Advanced Ultra-Fit из термопластичного эластомера адаптируется к форме глазниц, обеспечивает герметичное прилегание без давления. Ремешок очков сделан из силикона. Носовая перемычка у этой модели подстраивается под анатомию лица.
Пловцы часто отмечают комфорт этих очков даже при долгих заплывах. Им нравится, что поляризованные линзы значительно улучшают видимость на открытых водоемах, убирают раздражающие блики.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейн, река, море
|Тип
|Тренировочные, стартовые, триатлонные
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Пропионат целлюлозы, поляризованные, антибликовое покрытие, антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Есть чехол для хранения и переноски
- Подходят для профессиональных соревнований
- Не давят на глазницы
Минусы:
- Относительно высокая цена
Где купить
3. Fila Tempesta Mirror
Очки созданы для тренировок. Специальное покрытие линз Ultra AntiFog обеспечивает длительную защиту от запотевания. Оправа из поликарбоната оснащена мягкой силиконовой резинкой. Носовая перемычка у этой модели гибкая и автоматически подстраивается под форму лица, не требует ручной подгонки. Раздвоенный силиконовый фиксатор легко регулируется, что позволяет быстро закрепить очки.
Пловцы хвалят комфортную посадку, очки для плавания не оставляют следов вокруг глаз после тренировки. Многие пользователи ценят то, что линзы долго не запотевают, не создают помехи для обзора.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейн, открытый водоем
|Тип
|Тренировочные, любительские
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Поликарбонат, зеркальные, антифог, UV-защита
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкие, не жмут
- В комплекте мешочек из сетки для хранения
- Стильный дизайн
Минусы:
- Зеркальные линзы могут быть некомфортны в темном бассейне
Где купить
4. Joss Vision
Очки разработаны для тренировочного процесса и любительских заплывов. Линзы с дымчатым оттенком помогают снизить общую яркость света, нейтрализовать блики. Их широкая конструкция дает дополнительный обзор. Линзы также оснащены покрытием антифог, которое защищает от оседания пара. Оправа очков выполнена из мягкого и прочного силикона Liquid, не пропускает жидкость. Раздвоенный силиконовый фиксатор регулируется.
Пользователи высоко оценивают хорошую видимость в этих очках, особенно в ярко освещенных бассейнах. Многим нравится, что очки удобно сидят и не оставляют красных следов на коже после долгого плавания.
Основная информация
|Где можно использовать
|В водоемах, в сильно подсвечиваемых бассейнах
|Тип
|Тренировочные, любительские
|Для кого
|Мужские, женские (взрослые)
|Линзы
|Поликарбонат, дымчатые, антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходят для ежедневных тренировок
- Гибкая носовая перемычка автоматически подстраивается под лицо
- Мягкий уплотнитель не давит на глазницы
Минусы:
- Дымчатые линзы могут быть неудобны в темноте
Где купить
5. Sailfish Storm
Очки выбирают для соревновательного и тренировочного процесса. У них линзы, которые защищают от ультрафиолета и не запотевают. Гибкая силиконовая оправа обеспечивает плотное, но приятное прилегание. Каркас очков сделали из термопластичного эластомера, что повышает их устойчивость к повреждениям.
Многие пользователи в отзывах отмечают высокий комфорт этих очков. Они не жмут и не искажают обзор.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейны, водоемы
|Тип
|Тренировочные, любительские, для триатлона
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Поликарбонат, защита от ультрафиолета, антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Помогают хорошо ориентироваться в воде
- Прочный каркас для защиты линз
- Подходят для разных условий освещения
Минусы:
- Некоторым покупателям цена кажется завышенной
Где купить
6. Head Vision
Очки созданы для пловцов с плохим зрением. Линзы приобретают отдельно. Доступны диоптрии от −1.0 до −10.0 и от +1.0 до +3.0 с шагом 0.5. Можно выбрать прозрачные, затемненные или голубые линзы. Они обработаны для предотвращения запотевания. Обтюратор из гипоаллергенного силикона прилегает к коже без давления. Двойная полоса из силикона фиксирует очки на голове, обхват регулируется пластиковыми пряжками.
Пловцы ценят возможность индивидуального подбора диоптрий. Многие отмечают, что очки очень комфортно сидят, не сползают во время прыжков и ныряния.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейны, открытая вода
|Тип
|Тренировочные, стартовые, для триатлона
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Ударопрочный поликарбонат с покрытием антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Облегченная регулировка ремешка прямо на голове
- Обтюратор не раздражает кожу
- Можно менять линзы
Минусы:
- Нужно покупать линзы отдельно
Где купить
7. TYR Nest Pro Nano
Очки с прозрачными линзами и защитой от солнечного излучения. Антизапотевающее покрытие сохраняет линзы чистыми изнутри. Силиконовая вставка снижает давление на лицо. Очки с литой оправой, что гарантирует их прочность. Двойной силиконовый ремешок позволяет максимально удобно настроить очки сразу на голове.
Многим пловцам нравится, что аксессуар не натирает и не сползает даже после долгого заплыва. Их выбирают для триатлона, а также для любительских тренировок.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейны, открытый водоем
|Тип
|Тренировочные, любительские, профессиональные
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Поликарбонат, прозрачные, UV-защита, антифог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не прилипают
- Открывают широкий обзор пространства
- Монолитная оправа из термоэластопласта
Минусы:
- Нет антибликового покрытия — может быть неудобно при очень ярком солнце
Где купить
8. Arena The One Mirror
Это легкая модель для фитнес-плавания. Линзы c зеркальным покрытием отражают лучи ультрафиолета. В очках есть система анти-туман. Уплотнитель низкопрофильный, из жидкого силикона гарантирует защиту от протеканий. Боковые дужки создают плотную посадку. Ремешок двойной, силиконовый, слегка тянется.
Пловцы выбирают модель за хорошую адаптацию к индивидуальной форме лица. Многим нравится надежная фиксация ремешка на шапочке и длинных волосах. Пользователи ценят защиту от запотевания, которая сохраняет стабильную видимость.
Основная информация
|Где можно использовать
|Бассейн
|Тип
|Любительские
|Для кого
|Мужские, женские (взрослые, подростки)
|Линзы
|Поликарбонат, прозрачные, UV-защита, анти-туман
Где можно использовать.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая защита от ультрафиолета и запотевания
- Оригинальный дизайн
- В составе нет ПВХ
Минусы:
- Футляр для хранения нужно приобретать отдельно
Где купить
9. Speedo Jet 2.0
Очки для пляжного отдыха и занятий спортом. Линзы имеют увеличенную площадь, открывают широкую панораму под водой. Глаза полностью защищены от ультрафиолетового излучения. Изнутри линзы обработаны антифогом. Уплотняющая вставка и оправа выполнены из 100% гипоаллергенного силикона. Одинарный силиконовый ремешок настраивается сбоку.
Покупатели оценили герметичность и легкость аксессуара. Очки выбирают для купания в море, тренировок в городских бассейнах.
Основная информация
|Где можно использовать
|Тренировки в бассейне, пляжный отдых
|Тип
|Универсальные тренировочные
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Поликарбонат, UV-защита, анти-фог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Нейтрализуют действие УФ-лучей при использовании на открытом воздухе
- Комфортны для чувствительной кожи благодаря гипоаллергенным материалам
- Носовая дужка саморегулирующаяся
Минусы:
- Одинарный ремешок может смещаться при очень резких движениях
Где купить
10. Nabaiji XBase
Модель с дымчатыми линзами не допускает проникновения до 99% УФ-лучей. Есть антифог. Очки открывают угол обзора до 140 градусов, что создает широкий обзор при погружении под воду. Ремешок сзади также регулируется, хорошо фиксирует аксессуар на голове пловца.
Покупатели хвалят модель за посадку без протеканий. Отмечена также надежность антизапотевающего покрытия при регулярных тренировках.
Основная информация
|Где можно использовать
|Любительское плавание в бассейне, активный отдых у воды
|Тип
|Любительские
|Для кого
|Мужские, женские
|Линзы
|Поликарбонат, дымчатые, UV-защита, анти-фог
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Регулируемая носовая перемычка для точной подгонки
- Надежная УФ-защита для глаз
- Легкий вес
Минусы:
- Одинарный ремешок не всегда удерживает очки в стабильном положении
Где купить
Как выбрать хорошие очки для плавания в бассейне и открытой воде
Выбор аксессуара может оказаться сложной задачей из-за огромного разнообразия моделей. В этом разделе вы узнаете, на что обратить внимание при покупке, чтобы ваши новые очки стали по-настоящему верным спутником в воде. Рассмотрим ключевые параметры.
1. Тип линз
Для бассейна, где освещение обычно искусственное, подойдут очки с прозрачными или слегка тонированными линзами. Они сохраняют отличную видимость и не искажают цветовую палитру.
Если же ваши тренировки или заплывы проходят на открытой воде под ярким солнцем, выбирайте линзы с отражающим покрытием или поляризацией. Они эффективно защищают от резких бликов, снимают лишнюю нагрузку с глаз и делают плавание более комфортным.
2. Материал и форма оправы
Между очками и кожей не должно оставаться промежутков, но и давить очки не должны. Самый распространенный и удобный материал для уплотнителей — это силикон. Он мягкий, эластичный и хорошо прилегает к форме лица.
Важно убедиться, что оправа не давит на глазницы, иначе даже короткая тренировка может стать пыткой. Некоторые модели имеют особую анатомическую форму, разработанную с учетом строения человеческого лица, что обеспечивает еще более комфортную посадку.
3. Система регулировки ремешка
Ремень очков должен быть прочным, легко регулируемым. Чем проще система регулировки, тем быстрее вы сможете подогнать очки под обхват головы.
Многие спортсмены предпочитают модели с раздвоенным ремешком: такая конструкция стабильнее держится на голове во время активного плавания и резких движений.
4. Наличие антизапотевающего покрытия (антифог)
Один из главных врагов комфортного плавания — запотевшие линзы. Очки с антизапотевающим покрытием, или антифогом, дольше остаются прозрачными изнутри, что позволяет сохранять четкость зрения на протяжении всей тренировки.
Со временем это покрытие может постепенно стираться. В таких случаях можно использовать специальные спреи или растворы для восстановления антифогового эффекта.
5. Носовая перемычка
В бюджетных моделях чаще всего встречается фиксированная перемычка. Если она вам не подходит по ширине, то очки будут давить или пропускать воду.
В более дорогих вариантах часто есть сменные носовые перемычки разного размера или полностью регулируемой конструкцией. Это позволяет добиться герметичной посадки, что особенно важно для пловцов с нестандартным строением лица.
Комментарий тренера по плаванию
Большинство линз для плавательных очков изготавливают из поликарбоната, а вот их прозрачность может быть разной. Как подобрать модель в зависимости от назначения, рассказывает наш эксперт — тренер по плаванию детской команды Алексей Петров:
"Как тренеру с многолетним стажем и бывшему профессиональному пловцу, мне часто задают вопрос о выборе очков, а конкретно о линзах. Это действительно важный момент, ведь от них зависит, насколько комфортно вы себя будете чувствовать в воде, и как четко видеть подводный мир, пусть даже и в бассейне.
- Прозрачные линзы. Это классика для бассейна. В них вы четко видите бортик, разметку на дне или других пловцов. Если вы тренируетесь в помещении с хорошим искусственным освещением, такие линзы обеспечат естественное восприятие цветов и отличную видимость. В темных помещениях и вечером они не затемняют картинку. Это рабочий вариант для ежедневных тренировок.
- Затемненные линзы. Они слегка снижают общую яркость, что удобно, если в бассейне слишком яркое освещение или вы плаваете возле больших окон, куда попадает солнце. Затемнение помогает глазам меньше напрягаться, но при этом вы сохраняете хорошую видимость без искажений. Подойдут для регулярных тренировок в закрытом бассейне и на открытой воде в солнечную погоду.
- Зеркальные линзы выбирают пловцы, которые плавают на водоемах или участвуют в соревнованиях. Вставки имеют специальное покрытие, которое отражает яркий свет и блики от воды. Это значит, что солнечные лучи не будут слепить вас, и вы сможете лучше ориентироваться. Кроме того, отражающие стекла скрывают ваши глаза, что добавляет уверенности на старте. Они немного уменьшают пропускание света, поэтому для темных бассейнов или вечерних заплывов могут быть неудобными.
- Поляризованные линзы. Их главное преимущество — способность отсекать горизонтальные блики от поверхности воды. Представьте, что вы плывете по реке или озеру, а солнце создает тысячи отражений, мешающих обзору. Поляризация убирает эти блики, делая воду прозрачнее и позволяя вам видеть то, что под ней. Такие линзы особенно хороши для триатлона.
- Фотохромные линзы. Их еще называют, «хамелеоны». Они меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности света. В солнечный день они становятся темнее, а в пасмурную погоду или в бассейне — светлее. Это очень удобно, если вы плаваете в разных условиях и не хотите менять очки. Линзы сами подстроятся под ситуацию".
Обзор лучших очков для плавания
Ниже представлена сводная таблица, где собрана самая важная информация о каждой паре очков, чтобы вам было проще определиться с выбором.
|MadWave X-look Rainbow
|Стартовые очки с расширенным обзором, радужным покрытием и сертификацией FINA
|Zoggs Predator Flex Polarized Ultra
|Очки с поляризованными линзами для открытой воды, устраняют блики
|Fila Tempesta Mirror
|Тренировочные очки с зеркальными линзами и гибкой переносицей
|Joss Vision
|Универсальные тренировочные очки с дымчатыми линзами для яркого света
|Sailfish Storm
|Прочные очки для триатлона с панорамным обзором и UV-защитой
|Head Vision
|Очки со сменными диоптрическими линзами и оправой из гипоаллергенного силикона
|TYR Nest Pro Nano
|Прочные монолитные очки для тренировок и триатлона
|Arena The One Mirror
|Легкие очки для фитнеса с зеркальными линзами и защитой от запотевания
|Speedo Jet 2.0
|Базовые универсальные очки с увеличенными линзами и саморегулирующейся переносицей
|Nabaiji XBase
|Очки для любительского плавания с хорошей UV-защитой