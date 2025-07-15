Топ-10 лучших наушников для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Качественные гаджеты для плавания выдерживают воздействие воды и обеспечивают хорошее звучание во время заплыва. Мы рассмотрели современные модели с костной и внутриканальной проводимостью звука, встроенным плеером и bluetooth. Выбирая лучшие наушники для плавания в 2025 году, мы учитывали уровень водозащиты, звучание, удобство крепления и популярность устройств у покупателей.
Рейтинг лучших наушников для плавания
Хорошие модели помогут улучшить тренировочный процесс, добавить мотивацию с помощью музыки. Также они позволят оставаться в безопасности, слыша окружающий мир. В нашем рейтинге мы собрали лучшие наушники для плавания, которые подойдут для любого уровня подготовки и бюджета.
1. Suunto Aqua Lime Blue
Наушники с костной звукопроводимостью подходят как для плавания на открытой воде, так и для занятий в бассейне. Устройство проходило испытания на глубине до 5 метров, с ними можно нырять. Модель связывается со смартфоном по Bluetooth, также в ней есть встроенная память на 32 ГБ. Этого вполне хватит для прослушивания музыки или аудиокниг на долгое время.
Многие пользователи довольны минимальным весом наушников — всего 35 грамм, они практически не ощущаются даже во время самой продолжительной тренировки. Эта модель работает на протяжении десяти часов, одного заряда хватает приблизительно на 2—3 занятия. Также отмечают удобное управление с помощью жестов, можно отвечать на телефонные звонки, а также переключать музыкальные треки без рук. Некоторые покупатели отметили, что эти наушники плохо держат заряд на морозе.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IP68
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|35 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Заряда хватает надолго
- Можно переключать музыку без рук
- Минимальный вес
Минусы:
- Относительно высокая цена
- Быстро разряжаются на морозе
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2. JBL Endurance Peak III TWS
Модель с надежной конструкцией, она устойчива к влаге и поту, что делает наушники подходящими для занятий плаванием и фитнесом. Благодаря комфортной посадке и легкому весу вы сможете наслаждаться музыкой на протяжении длительных тренировок. Звук отличается высоким качеством, обеспечивая мощные басы и четкие высокие частоты. Встроенный микрофон позволит всегда быть на связи во время звонков.
Пользователи отмечают долгую автономность наушников, что позволяет использовать их без подзарядки несколько дней подряд. Также подчеркивают удобство управления с помощью сенсорных панелей, которое позволяет легко переключать треки и контролировать громкость. Кроме того, многие отмечают стабильное беспроводное соединение и отсутствие задержек. Хороший звук в бассейне, можно использовать и в соленой воде на море.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IP68
|Встроенная память
|Нет
|Вес
|50 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий вес
- Стабильное соединение
- Встроенный микрофон
Минусы:
- Некоторым пользователям не подошла конструкция наушников
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3. Shokz OpenSwim Pro S710
Модель с двухслойной герметичной защитой от воды, поэтому с ними можно слушать музыку на глубине до 2 метров. Микрофон наушников также водонепроницаем, вас всегда хорошо будет слышно. Конструкция модели сбалансирована, стабильно садится на голову и удобно носится. Легко переключаться между треками с помощью силиконовой кнопки.
Большинство пользователей отметило, что на воздухе звук достаточно посредственный. Они раскрываются только при использования в воде — звук становится более объемный, хорошо ощущаются басы. Отмечают хорошую посадку, наушники совершенно не заметны при плавании.
Характеристики
|Время работы
|8 ч
|Уровень водозащиты
|IP68
|Способ передачи звука
|Костная проводимость
|Вес
|27 г
Плюсы и минусы:
Плюсы:
- Удобная посадка
- Водонепроницаемый микрофон
- Объемный звук при плавании
Минусы:
- Относительно высокая цена
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4. Convees
С помощью этих наушников можно слушать музыку в самых экстремальных условиях, даже при погружении на глубину до 20 метров. Улучшенное качество звука — низкие частоты объемные, а средние более чистые. Полного заряда хватает на 10 часов непрерывного прослушивания музыки. Плотность прилегания наушников к голове можно регулировать при помощи удобного фиксатора, который идет в комплекте.
Пользователи довольны мощным аккумулятором наушников — в режиме разговора по телефону держат заряд в течении пяти дней. Отмечают что подходят для большинства видов водного спорта: серфинга, дайвинга, каякинга. Некоторые жалуются на отсутствие возможности прослушивать аудиотреки вперемешку.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IPX8
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|22 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мощный аккумулятор
- Встроенный микрофон
- Можно регулировать плотность прилегания
Минусы:
- Нельзя настроить плеер так, чтобы слушать музыку вперемешку
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5. Creative Outlier Free Pro
Удобная модель, поддерживают диапазон до 20000 Гц обеспечивая стабильный хороший звук. Подключаются через Bluetooth, есть возможность сопряжения с двумя устройствами. Также у этой модели есть встроенная память на 8 ГБ, можно закачать несколько аудиокниг или музыкальных треков.
Большинство пользователей отметили, что наушники раскрывают все свои достоинства во время плавания, звук становится более идеальным и объемным. Также хорошо подходят для людей со слуховыми проблемами.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IPX8
|Встроенная память
|8 ГБ
|Вес
|31 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Есть возможность сопряжения с двумя гаджетами
- Есть встроенная память
- Хороший звук во время плавания
Минусы:
- Некоторые отметили, что мало встроенной памяти
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6. Sony NW-WS623
Уровень влагозащиты — IP68, что позволяет использовать их под водой на глубине до 2 метров. Беспроводные, с хорошей автономностью и встроенной памятью для музыки, эти наушники подойдут как для бассейна, так и для открытых водоемов. Звук чистый и насыщенный, а эргономичное крепление гарантирует надежную фиксацию и удобную посадку на голове. Также они подходят и для других занятий спортом — в комплекте есть обычные вкладыши для спорта и водонепроницаемые для плавания.
Большинство пользователей довольны хорошим звуком и удобными микрофонами на левой и правой стороне. Отмечают, что эта модель хорошо переносит разные погодные условия — жару, холод, перепады температур.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IPX8
|Встроенная память
|4 ГБ
|Вес
|32 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходят не только для плавания
- Два микрофона
- Хорошо выдерживает разные погодные условия
Минусы:
- Мало встроенной памяти
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7. Mojawa Run Plus
Универсальные наушники подойдут для плавания, бега или других видов спорта. Гарантируют отличное качество звука на суше и в воде, можно слушать музыку на глубине до 2 метров. Благодаря костной проводимости, хорошо слышны окружающие звуки.
Большинство пользователей отметили, что эту модель удобно носить с шапочкой для плавания и защитными очками. Многие покупатели довольны легким весом наушников, они не давят на голову и не стесняют движений.
Характеристики
|Время работы
|8 ч
|Уровень водозащиты
|IP8
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|29 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкие
- Не стесняют движений
- Хорошее качество звука на суше и в воде
Минусы:
- По отзывам, что эта модель не подходит для большой головы
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8. TaymLux BCB-6
Эта модель хорошо подойдет для всех видов спорта. Гибкий шейный ободок наушников не сдавливает голову, поэтому не вызовет дискомфорта даже при длительном заплыве. Можно слушать музыку с помощью смартфона через Bluetooth, или воспользоваться встроенной памятью на 32 ГБ. В комплекте с ними идет беспроводная магнитная зарядка.
Пользователи отмечают, что у этой модели хороший звук даже при глубоком погружении под воду. Громкость звука под водой не уменьшается, звучание такое же четкое. Некоторые отметили, что в этой модели звук немного вибрирует на басах.
Характеристики
|Время работы
|10 ч
|Уровень водозащиты
|IPX8
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|35 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Встроенная память
- Хороший звук при погружении
- Беспроводная зарядка в комплекте
Минусы:
- Судя по отзывам, есть немного вибрации при звучании басов
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9. Awei A899BL
Модель может работать до 300 часов в режиме ожидания и до 6 часов в активном режиме. Наушники полностью водонепроницаемы с защитой IPX8, что гарантирует их долговечность во время плавания. В них 32 ГБ встроенной памяти, удобная магнитная зарядка и водонепроницаемый микрофон. Наушники работают по технологии Bluetooth 5.4 со стабильным соединением на расстоянии до 10 метров.
Большинство пользователей довольны объемом памяти этого устройства, но многие отмечают, что соединение через Bluetooth часто прерывается. Некоторые покупатели жалуются, что звук плохо регулируется кнопками.
Характеристики
|Время работы
|6 ч
|Уровень водозащиты
|IPX8
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|27 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Большой объем памяти
- Удобный микрофон
- Стабильное соединение по Bluetooth
Минусы:
- Западают кнопки звука
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10. Shengnuoyin
Бюджетный вариант наушников для плавания подойдет для заплывов на небольшой глубине и других видов спорта. Помимо Bluetooth соеденения, есть встроенная память на 32 ГБ. Хороший чистый звук, в воде звучание басов усиливается. На средней громкости можно слушать музыку и общаться с людьми, а если не хочется слышать посторонние звуки, то в комплекте есть беруши.
Пользователи отмечают хорошее крепление наушников, они надежно держаться на голове даже при активной физической деятельности. Некоторые считают заднюю часть устройства немного громоздкой и неудобной. В целом отмечают что это хорошие наушники для плавания по доступной цене.
Характеристика
|Время работы
|6 ч
|Уровень водозащиты
|IP8
|Встроенная память
|32 ГБ
|Вес
|26 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Доступная цена
- Хорошо держатся на голове
- Чистый звук
Минусы:
- Некоторые пользователи считают их неудобными
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Как выбрать хорошие водонепроницаемые наушники для бассейна
Выбор правильных наушников для плавания может быть непростой задачей, особенно при сегодняшнем разнообразии моделей и технологий. Не все устройства одинаково хорошо способны справиться с водной средой. Многие из них быстро выходят из строя или просто не обеспечивают должного качества звука под водой. Поэтому стоит обратить внимание на несколько важных факторов:
1. Водозащита
Если наушники промокают даже при нырянии на мелководье, они быстро выйдут из строя. Для продолжительных заплывов хорошо подходят наушники с рейтингом IPX7, IPX8, а также IP68. Такие модели будут более долговечными.
Но важно помнить: соленая вода и хлорка в бассейне могут повредить даже защищенные наушники, если корпус сделан из дешевого пластика. Лучше выбирать силикон или нержавеющую сталь — они устойчивее к коррозии.
2. Управление
Во время плавания неудобно искать нужные кнопки или нажимать несколько одновременно. Обратите внимание на модели с удобными кнопками или управлением жестами, чтобы быстро регулировать громкость, отвечать на звонки или переключать музыку.
3. Время работы
Никому не хочется, чтобы музыка отключилась посреди тренировки. Лучше выбирать модели с запасом заряда хотя бы на 6—8 часов. Если наушники поддерживают быструю зарядку, это плюс — 10—15 минут у розетки, и можно плыть дальше.
4. Удобная посадка
Проверяйте еще перед покупкой, как наушники сидят на голове, не приносят ли дискомфорта. Хорошо сидящие наушники не мешают при плавании и помогают сосредоточится на тренировке. Наушники должны плотно прилегать к ушному каналу, чтобы не выпадать во время плавания, для более надежной посадки лучше рассматривать модели с дополнительными фиксаторами.
5. Звук
Хорошие водонепроницаемые наушники должны обеспечивать качественное звучание даже под водой. Такие модели должны иметь герметичные беруши с подавлением шумов. Так звук будет более четким и глубоким.
Звук под водой сильно отличается от обычного. Вода плотнее воздуха, поэтому низкие частоты теряются, а высокие могут звучать резко. Некоторые бренды специально настраивают эквалайзер под водную среду — это стоит уточнить перед покупкой. Если хочется глубоких басов, возможно, стоит рассмотреть наушники с костной проводимостью.
6. Материал
Ищите наушники из силикона или термопластика. Они более мягкие и способны лучше адаптироваться к форме ушного канала, что снижает риск проникновения воды. Также такие модели более устойчивы к воздействию хлора и соленой воды, поэтому не деформироваться и не раздражать кожу.
7. Встроенная память
Лучше выбирать устройства с достаточным объемом встроенной памяти, чтобы разместить большое количество музыки или аудиокниг. Это позволит плавать независимо от уровня заряда вашего смартфона. Минимальный объем — 4 ГБ, этого хватит примерно на 1000 треков.
Комментарий эксперта
Оксана Королева, продавец-консультант магазина «Спортмастер» рассказала подробнее, почему стоит обратить внимание на наушники с костной проводимостью при выборе гаджета для плавания. А также объяснила, как разобраться в уровне водозащиты:
"Костная проводимость позволяет звуку проходить через кости черепа прямо в слуховую систему, минуя ушные каналы. Это значит, что даже если вы находитесь под водой, звук все равно будет до вас доходить. Кроме того, наушники с костной проводимостью легкие и надежные, что делает их идеальными для активных занятий спортом, включая плавание.
Еще одно преимущество заключается в том, что они не создают давление на уши, что может быть неприятно, особенно при длительном ношении. Вы сможете наслаждаться музыкой или подкастами, не теряя при этом связи с окружающей средой, что значительно повышает безопасность во время плавания.
Уровень водозащиты для наушников обозначается как IP (Ingress Protection) и включает две цифры, которые указывают на защиту от твердых объектов и воды. Первая цифра (от 0 до 6) показывает степень защиты от пыли и твердых частиц, а вторая цифра (от 0 до 9) отражает защиту от воды.
Для наушников, предназначенных для плавания, важна вторая цифра. Уровень IPX7 означает, что устройство может выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Это достаточно для использования в бассейне.
Уровень IPX8 говорит о том, что наушники могут быть погружены в воду на глубину более 1 метра, но точные условия должны уточняться у производителя. Это делает наушники более подходящими для открытых водоемов и длительных заплывов.
Важно учитывать, что даже если наушники имеют высокую степень защиты, риск повреждения все равно существует, особенно при длительном воздействии хлора или соли. Поэтому после каждого использования рекомендуется промывать их пресной водой и аккуратно сушить".
Обзор лучших наушников для плавания
Подведем итоги нашего рейтинга.
|Suunto Aqua Lime Blue
|Управление с помощью жестов, можно анализировать технику плавания
|JBL Endurance Peak III TWS
|Чистый звук, бесперебойное соединение
|Shokz OpenSwim Pro S710
|Хорошая водозащита
|Convees
|Подходит для экстремальных видов спорта
|Creative Outlier Free Pro
|Более объемный звук во время плавания
|Sony NW-WS623
|Чистый, насыщенный звук, подходят не только для плавания
|Mojawa Run Plus
|Легкий вес, удобно держаться на голове
|TaymLux BCB-6
|Отличный звук даже при глубоком погружении
|Awei A899BL
|Удобный микрофон, большой объем памяти
|Shengnuoyin
|Бюджетная цена, хороший звук
Автор Мария Тертышникова