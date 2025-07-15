Топ-10 лучших наушников для плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Уровень влагозащиты — IP68, что позволяет использовать их под водой на глубине до 2 метров. Беспроводные, с хорошей автономностью и встроенной памятью для музыки, эти наушники подойдут как для бассейна, так и для открытых водоемов. Звук чистый и насыщенный, а эргономичное крепление гарантирует надежную фиксацию и удобную посадку на голове. Также они подходят и для других занятий спортом — в комплекте есть обычные вкладыши для спорта и водонепроницаемые для плавания.