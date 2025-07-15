Что делают перед сном чемпионки, чтобы проснуться без усталости

Самое важное — не усложнять себе жизнь. Эффективные вечерние ритуалы — это те, которые подобраны под себя и стали привычкой. Необязательно использовать тейпы или специальные кремы, если вам это не нужно. Можно просто каждый вечер принимать душ, немного потянуться даже перед сном, выключить свет и несколько минут спокойно подышать. Все это действительно доступно каждому, а ощущение — как после небольшого отпуска.