Два российских пловца выступят в финале 100 м на спине

Колесников показал второе итоговое время, победив в первом полуфинале с результатом 52,26 секунды. Лифинцев же прошел в решающий заплыв с общим восьмым временем — 52,57.
«Ни в чем уверенным не могу быть до финала, разное бывает, день на день не приходится. Но в целом форма нормальная. В эстафете было тяжело, но спина сейчас идёт лучше, чем кроль. Пока не проплывешь, не проверишь, что лучше. Проплыл, скорость прочувствовал, скорость есть. Будем работать», — передает слова Колесникова «Чемпионат».
«Смогу ли выиграть завтра? Посмотрим, будет тяжело. Это будет очень мощная битва, в полуфинале много кто смог показать время, близкое к моему, нужно будет добавлять. Проблем никаких нет, все удобно», — добавил Колесников.
Помимо россиян, в финале примут участие показавший лучшее время в полуфиналах венгр Хуберт Кош, Питер Кутзе из ЮАР, итальянец Томас Чеккон, грек Апостолос Христу, британец Оливер Морган и француз Йоанн Ндойе-Бруар.
Финал состоится во вторник, 29 июля.
Колесникову 25 лет, он двукратный призер Игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов мира. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине (23,55). 19-летний Мирон Лифинцев — пятикратный чемпион мира на короткой воде.