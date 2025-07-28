Два российских пловца выступят в финале 100 м на спине

«Ни в чем уверенным не могу быть до финала, разное бывает, день на день не приходится. Но в целом форма нормальная. В эстафете было тяжело, но спина сейчас идёт лучше, чем кроль. Пока не проплывешь, не проверишь, что лучше. Проплыл, скорость прочувствовал, скорость есть. Будем работать», — передает слова Колесникова «Чемпионат».