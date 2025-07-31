Чикунова в борьбе за золото на ЧМ-2025, завершение 1-го тура Кубка России, матч Мирры Андреевой в Монреале: что посмотреть сегодня

Отметим, что в текущем сезоне Андреева уже забрала два титула «тысячников» — в Индиан-Уэллсе и Дубае. В прошлом раунде турнира она прошла дальше за счет того, что ее соперница, Бьянка Андрееску, снялась с турнира. Она встретится в предстоящем круге с американкой Маккартни Кесслер. Мирра — пятая в мировом рейтинге, а Кесслер только 32-я. На россиянку возлагается много надежд, учитывая ее статус и стабильную игру на профессиональном уровне.