Чикунова в борьбе за золото на ЧМ-2025, завершение 1-го тура Кубка России, матч Мирры Андреевой в Монреале: что посмотреть сегодня

Кубок России. «Рубин» — «Оренбург»
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Заключительный матч 1-го тура Кубка России — такое пропустить невозможно. Тем более, что «Рубин» ворвался в этот сезон усиленной командой. В межсезонье они подписали долгосрочный контракт с одним из своих лучших игроков — Мирлиндом Даку (до 2029 года). Кроме того, команда стартовала с впечатляющего камбэка в кубковом матче против «Зенита» и готова продолжать борьбу дома.
«Оренбург» провел два предыдущих тура РПЛ стабильно — у него две ничьи. И в матче с топовым ЦСКА, и с махачкалинским «Динамо» с нижней части таблицы.
Сложно предугадать, как будет развиваться матч между этими командами, встреча обещает быть интересной.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу
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31 июля продолжит борьбу за золото одна из самых ярких представительниц России — Евгения Чикунова. Ей предстоит выйти на старт полуфинала на дистанции 200 м брассом.
На аналогичной дистанции будут пробовать пробиться в решающий заплыв Кирилл Пригода и Александр Жигалов. В финале на 100 м вольным стилем российские болельщики будут поддерживать Егора Корнева, а спинистка Алина Гайфутдинова выступит на «полтиннике».
После 30 июля в медальном зачете россиян прибавилось две награды, но они по-прежнему пятые. Изменится ли что-то? Узнаем сегодня.
WTA-1000 в Монреале. Матч Мирры Андреевой
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Пропустить матч Мирры Андреевой в 2025-м — это равно не увидеть, как восходит новая звезда женского тенниса. Пожалуй, после Марии Шараповой, среди российских теннисисток еще не было таких громких имен.
Отметим, что в текущем сезоне Андреева уже забрала два титула «тысячников» — в Индиан-Уэллсе и Дубае. В прошлом раунде турнира она прошла дальше за счет того, что ее соперница, Бьянка Андрееску, снялась с турнира. Она встретится в предстоящем круге с американкой Маккартни Кесслер. Мирра — пятая в мировом рейтинге, а Кесслер только 32-я. На россиянку возлагается много надежд, учитывая ее статус и стабильную игру на профессиональном уровне.