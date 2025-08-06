От Сальникова до Рылова: Титаны воды из СССР и России

Денис Панкратов — выдающийся баттерфляист 1990-х и один из символов российской сборной на Олимпиаде в Атланте-1996. Он стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем, а также завоевал серебро в эстафете 4×100 м комплексом. Панкратов прославился уникальной техникой длинного подводного дельфина, за которую получил прозвище «человек-дельфин». Его стиль стал революцией в плавании, а сам он установил несколько мировых рекордов и навсегда вошел в историю спорта.