От Сальникова до Рылова: Титаны воды из СССР и России

Владимир Сальников — «Царь воды» и пионер 15 минут
Начнем, конечно, с легенды советского спорта — Владимира Сальникова. Родом из Ленинграда, он стал первым в истории пловцом, преодолевшим 1500 метров вольным стилем быстрее 15 минут (14:58.27 в 1980 году). Его рекорд держался почти 10 лет — эпоха, когда он доминировал на длинных дистанциях, не знал себе равных.
Сальников — четырехкратный олимпийский чемпион (трижды в 1980-м и сенсационная победа в 1988 году в Сеуле в 1500 м в 28 лет), многократный чемпион мира и Европы. Помимо чисто спортивных достижений, он стал символом возрождения советского плавания после кризиса 1970-х годов.
Александр Попов — Император спринта
Если Сальников — король длинных дистанций, то Александр Попов по праву считается царем спринта. Четырехкратный олимпийский чемпион (100 и 50 м вольным стилем в Барселоне-1992 и Атланте-1996), он стал иконой 1990-х. Его поразительная техника, напоминавшая легкоатлетический бег на воде, производила фурор.
Интересно, что Попов представлял Объединенную команду в 1992 году, но уже на Олимпиадах 1996 и 2000 выступал под флагом России. Помимо Олимпиад, он шесть раз побеждал на чемпионатах мира и более 20 раз на чемпионатах Европы. Никто, наверное, не олицетворял новую Россию в спорте так, как этот харизматичный пловец.
Евгений Садовой — герой Барселоны
Пожалуй, незаслуженно забытый сегодня Евгений Садовой стал настоящим открытием Олимпиады 1992 года в Барселоне. Тогда он завоевал три золотые медали: на 200 и 400 метрах вольным стилем, а также в составе эстафеты 4×200 м. Его техника и экономичность движения восхищали специалистов, а конкуренты не успевали за его темпом.
Садовой стал первым олимпийским чемпионом из России по плаванию после распада СССР, символом нового этапа в истории отечественного спорта. Однако вскоре он завершил карьеру, посвятив себя тренерской деятельности.
Денис Панкратов — король баттерфляя
Денис Панкратов — выдающийся баттерфляист 1990-х и один из символов российской сборной на Олимпиаде в Атланте-1996. Он стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем, а также завоевал серебро в эстафете 4×100 м комплексом. Панкратов прославился уникальной техникой длинного подводного дельфина, за которую получил прозвище «человек-дельфин». Его стиль стал революцией в плавании, а сам он установил несколько мировых рекордов и навсегда вошел в историю спорта.
Лариса Ильченко — легенда марафонского плавания
Лариса Ильченко — олимпийская чемпионка Пекина-2008 в заплыве на открытой воде за на 10 км. Восьмикратная чемпионка мира, она прославилась уникальной тактикой: держалась в середине пелотона и вырывалась вперед на последних метрах. Ее доминирование в открытой воде в 2000-х сделало Ильченко символом российской школы плавания на длинных дистанциях.
Аркадий Вятчанин — бронзовый марафонец спины
Мастер спины, Аркадий Вятчанин — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2008 (100 и 200 м на спине), неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Он установил несколько европейских рекордов и долгое время входил в элиту мировой спины.
Любопытно, что в 2013 году Вятчанин начал выступать за Сербию, разочаровавшись в российской спортивной системе. Но его вклад в российское плавание начала 2000-х неоспорим.
Юлия Ефимова — железная женщина брасса
Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр (две серебряные медали в Рио-2016, бронза в Лондоне-2012), она на протяжении более десяти лет входила в тройку сильнейших брассисток планеты. Ефимова — рекордсменка по количеству наград с чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. Успех спортсменки на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стал первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
Скандалы, связанные с допингом, и публичное противостояние с американкой Лили Кинг только усилили внимание к Ефимовой. Но за внешним эпатажем — бесспорная спортивная мощь, гибкость и талант.
Евгений Рылов — чемпион нового времени
Главная звезда мужской спины 2010-х годов — Евгений Рылов. На Олимпийских играх в Токио-2021 он стал двукратным чемпионом — на 100 и 200 м на спине, опередив соотечественника Климента Колесникова и американца Райана Мерфи. Это был настоящий прорыв: впервые за десятилетия Россия вновь доминировала в этой дисциплине.
Также на его счету два золота и три серебра с чемпионатов мира, многочисленные титулы на европейской арене.
Климент Колесников — один из самых ярких пловцов нового поколения
Он стал шестикратным чемпионом Европы и многократным призером чемпионатов мира. На чемпионате Европы-2021 завоевал четыре медали, включая три золотых. Рекордсмен мира на 50 м на спине (23,80), Колесников также отличился в эстафетах и вольном стиле. Обладатель серебра и бронзы Олимпиады в Токио, он продолжает оставаться одним из лидеров российской сборной, сочетая мощь, скорость и техничность.
Другие герои — без которых невозможно представить историю
Нельзя не вспомнить и других выдающихся пловцов. Например, Георгия Прокопенко, который стал первым советским пловцом-мужчиной, завоевавшим олимпийскую медаль (Токио-1964, серебро на 200 м брассом). Или Игоря Полянского — обладателя золота Сеула-1988 и экс-рекордсмена мира на 200 м на спине.
Среди женщин ярко блистала Елена Богомазова, многократная чемпионка Европы. А Анастасия Зуева (ныне Фесикова) — обладательница серебра Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионка мира и Европы, одна из самых стабильных пловчих начала 2010-х. Также стоит упомянуть Станиславу Комарову — серебряного призера ОИ-2004 на дистанции 200 м на спине и трехкратную чемпионку Европы на дистанциях 100 и 200 м на спине.