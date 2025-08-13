Когда брак под ударом: 5 спортивных пар, что сохранили семью после скандала

Спортсмены привыкли бороться до конца, и некоторые пары доказывают: это правило работает не только в спорте. Им пророчили разрыв после громких ссор, предательств или затяжных пауз, но они находили способ снова быть вместе. Рассказываем истории, когда любовь и рассудительность выигрывают у трудностей и ошибок.
Конор Макгрегор и Ди Девлин — измены и скандалы в СМИ
История Конора Макгрегора и Дии Девлин началась еще в 2008 году. Тогда девушка поддерживала парня, когда он работал сантехником и тренировался. Она говорила: «Я знала, что однажды он попадет в UFC». Постепенно Девлин стала менеджером, поддержкой и матерью его детей.
Казалось бы, идеальная семья, однако в 2024 году, Конор был признан виновным по делу о сексуальном насилии. Фанаты ждали жесткой реакции от Девлин, но она показала невероятную силу. В соцсетях она заявила, что никто не вправе обсуждать их отношения.
Даже новые скандалы, от слухов об изменах до фото с незнакомками на пляже, не смогли поколебать ее позицию. В ответ на общественное давление Девлин публиковала теплые семейные снимки и смелые признания.
Майкл и Николь Фелпс — перерыв и новая семейная глава
Отношения пловца Майкла Фелпса и Николь Джонсон, которая была его сопровождающей на спортивном мероприятии, начались в 2007 году. Но в 2011 году пара рассталась.
Позже в интервью Николь рассказала: «Иногда мы ссорились. Даже когда я его ненавидела, бывали моменты, когда я думала: “Боже, как бы я хотела быть с ним”». Она считает, что время, проведенное порознь, в долгосрочной перспективе пошло их отношениям на пользу.
Они оба считают, что им «обоим нужно было повзрослеть и многое узнать о себе». Во время разрыва, Фелпс переживал непростой период: в 2014 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, после чего он прошел курс реабилитации.
Любовь Николь и Майкла победила все, и в феврале 2015 года они объявили о своей помолвке. Сейчас пара счастлива и воспитывает детей.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес — боль утраты и испытание славой
Весной 2022 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес столкнулись с тяжелой утратой — один из их двойняшек умер при рождении. В совместном заявлении в соцсетях они писали: «С глубочайшей скорбью сообщаем, что наш малыш ушел из жизни. Только рождение нашей девочки дает нам силу прожить этот момент с надеждой и счастьем».
Джорджина в интервью позже назвала тот год самым сложным в своей жизни: «Самый счастливый момент стал одновременно и самым грустным». На съемках своего шоу I Am Georgina она рассказала, что Криштиану буквально вытаскивал ее из состояния горя.
Несмотря на личную трагедию, Роналду продолжал играть. Девушка признавалась: «Криштиану — мой лучший друг, и я восхищаюсь им, особенно в этом году. Несмотря на потерю Ангела, он по-прежнему играл за “Манчестер Юнайтед” и за сборную Португалии».
Вокруг пары не раз возникали слухи о кризисе в отношениях, усиливавшиеся после переезда Криштиану в Саудовскую Аравию в 2023 году. В испанских и португальских таблоидах появлялись инсайдерские «источники», утверждавшие, что они «живут раздельно». Но девушка в интервью опровергала эти домыслы, называя их «абсолютной ложью».
Пара продолжает появляться вместе на мероприятиях, а в соцсетях регулярно публикуют фотографии с детьми, демонстрируя, что семья остается на первом месте.
Оливье и Дженнифер Жиру — переосмысление отношений после измены
В 2014 году личная жизнь футболиста Оливье Жиру оказалась в центре скандала. Британский таблоид опубликовал фото, на которых Жиру перед матчем запечатлен в компании модели. Сам Жиру отрицал факт измены, но принес публичные извинения: «Теперь я должен бороться за свою семью и свой клуб и добиться их прощения. Все остальное сейчас не имеет значения».
Оливье сдержал свое обещание «бороться за свою семью», хотя Дженнифер не высказывалась об этой ситуации. После того как он извинился, пара продолжила расширять свою семью.
До скандала в 2013 году у Оливье и Дженнифер родилась дочь Джейд. Три года спустя родился сын Эван, а в 2018 и 2020 годах семья пополнилась еще двумя детьми — мальчиком Аароном и девочкой Арией. Оливье и Дженнифер берут своих детей с собой на многие мероприятия и выглядят счастливой семьей.
Дэвид и Виктория Бекхэм — скандалы, измены и 25 лет брака
Впервые кризис разразился в 2003 году, когда Дэвид перешел в «Реал Мадрид». Слухи о романе с ассистенткой Ребеккой Лус и колкие заголовки превратили жизнь пары в кошмар. В документальном сериале Beckham, Виктория призналась: «Это был самый тяжелый период, потому что казалось, что весь мир против нас. Вот в чем дело — если быть до конца честной, мы были против друг друга».
Сам Дэвид также поделился эмоциями о том периоде: «Виктория для меня — все, и видеть, как ей больно, было невероятно тяжело. Но мы бойцы, и в тот момент нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью. И то, что у нас было, стоило того, чтобы за это бороться».
Спустя время пара смогла сохранить брак. Виктория не раз подчеркивала, что они «поддерживают друг друга, стремятся быть лучшими родителями и партнерами», и объясняла: «При возвращении домой я кладу телефон, чтобы проводить время с детьми и с Дэвидом».
Вместе они прошли через сплетни и недопонимание. Как объяснил Дэвид в 2024 году: «После просмотра документального фильма, когда все закончилось, мы переглянулись и подумали: “Я не знаю, как мы прожили последние 27 лет, но мы справились. У нас замечательная семья, замечательный бизнес, и мы счастливы”».
Жизнь спортсменов — это не только победы, но и личные испытания, которые порой оказываются сложнее самых жестких соревнований. Их истории напоминают, что крепкие отношения строятся не на отсутствии проблем, а на умении вместе преодолевать трудности и становиться сильнее.