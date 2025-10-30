Семья пропавшего пловца объявила награду за информацию о нем

По данным источника, родственники спортсмена готовы выплатить 500 тысяч турецких лир (около 1 млн рублей) тому, кто поможет установить место нахождения Николая. Мать пловца Галина находится в Стамбуле и продолжает самостоятельно искать сына, добиваясь информации о ходе официальных поисков.
Опытный пловец из России пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов. Турецкие власти организовали поиски. Позже береговая охрана Турции заявила, что поиски пропавшего пока не дали результатов. Искали россиянина с помощью катеров, вертолетов, гидролокатора бокового обзора с участием водолазных групп.
Галина Свечникова указала, что она не получила видеозаписей заплыва, несмотря на то, что на месте работало большое число журналистов.
«Организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва. Съемка велась, было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи», — посетовала мать пропавшего спортсмена.
По ее словам, очевидцы говорят, что видели россиянина в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, поэтому нужна съемка с этого места.
В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.