Австралийский пловец побил мировой рекорд, державшийся 17 лет

Австралийский пловец Камерон Макэвой вошел в историю мирового спорта, обновив легендарный рекорд. На открытом чемпионате Китая он преодолел 50 метров вольным стилем за 20,88 секунды. В финальном заплыве австралиец опередил американца Джека Алекси, который показал результат 21,57. Третьим финишировал австралиец Кайл Чалмерс (22,01).
Макэвой стал первым человеком в истории, кто проплыл эту дистанцию быстрее 21 секунды в текстильном купальнике. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Сезару Сьело (20,91), установленное в 2009 году еще в эпоху «быстрых» гидродинамических костюмов.
В 2010 году Международная федерация водных видов спорта запретила использование полиуретановых костюмов, которые значительно снижали сопротивление воды и повышали плавучесть.
31‑летний Макэвой — действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. На Играх в Париже в 2024 году он взял золото с результатом 21,25 секунды. Кроме того, он трижды завоевывал бронзовые медали Олимпиад в эстафетных соревнованиях. В его карьере также два золота мировых первенств, пять серебряных наград и три бронзовые медали.