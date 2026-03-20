Австралийский пловец побил мировой рекорд, державшийся 17 лет

Предыдущий рекорд на дистанции 50 м вольным стилем был установлен еще в 2009 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Австралийский пловец Камерон Макэвой вошел в историю мирового спорта, обновив легендарный рекорд. На открытом чемпионате Китая он преодолел 50 метров вольным стилем за 20,88 секунды. В финальном заплыве австралиец опередил американца Джека Алекси, который показал результат 21,57. Третьим финишировал австралиец Кайл Чалмерс (22,01).

Макэвой стал первым человеком в истории, кто проплыл эту дистанцию быстрее 21 секунды в текстильном купальнике. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Сезару Сьело (20,91), установленное в 2009 году еще в эпоху «быстрых» гидродинамических костюмов.

В 2010 году Международная федерация водных видов спорта запретила использование полиуретановых костюмов, которые значительно снижали сопротивление воды и повышали плавучесть.

31‑летний Макэвой — действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. На Играх в Париже в 2024 году он взял золото с результатом 21,25 секунды. Кроме того, он трижды завоевывал бронзовые медали Олимпиад в эстафетных соревнованиях. В его карьере также два золота мировых первенств, пять серебряных наград и три бронзовые медали.