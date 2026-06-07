Ефимова допустила, что приехала на последний чемпионат России

«Честно сказать, уже непонятно. Я ехала на этот чемпионат России как на последний. Настроения уже никакого не было из-за некоторых ситуаций. Боже, мне уже 34 года! А я до сих пор не могу пережить это. Естественно, я становлюсь более эмоциональной. И если раньше я проходила мимо всяких недопониманий и конфликтов, и это никак на мне не отражалось, то сейчас я принимаю это все близко к себе», — сказала Ефимова.