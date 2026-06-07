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Ефимова допустила, что приехала на последний чемпионат России

Шестикратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова стала второй на дистанции 50 метров брассом и выполнила норматив на чемпионат Европы.

Источник: Reuters

Шестикратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала, что могла рассматривать чемпионат России в Казани как последний в карьере, сообщает «Матч ТВ».

В воскресенье Ефимова стала второй на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,55 секунды. Победу одержала Ралина Гилязова — 30,34. Результат Ефимовой совпал с отборочным нормативом на чемпионат Европы.

Ефимова призналась, что перед турниром у нее не было прежнего настроя из-за накопившихся эмоций и давления.

«Честно сказать, уже непонятно. Я ехала на этот чемпионат России как на последний. Настроения уже никакого не было из-за некоторых ситуаций. Боже, мне уже 34 года! А я до сих пор не могу пережить это. Естественно, я становлюсь более эмоциональной. И если раньше я проходила мимо всяких недопониманий и конфликтов, и это никак на мне не отражалось, то сейчас я принимаю это все близко к себе», — сказала Ефимова.

Спортсменка добавила, что сейчас ей хотелось бы большей поддержки со стороны окружения.

«Вот только народ, по-моему, меня и поддерживает. Хотелось бы больше поддержки от окружающих. Но с этим мы, думаю, разберемся, если я останусь плавать дальше», — отметила пловчиха.

Чемпионат России в Казани является отборочным на чемпионат Европы 2026 года в Париже и завершится 11 июня.