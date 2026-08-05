Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на ЧЕ

— Гонка была как никогда тяжелая. Но считаю, что я проделал неплохую работу. С самого начала очень хорошо получилось ускориться. Я с первых 30−50 метров вышел на лидерские позиции. Дальше все пошло по тактике. Я встал в ноги и старался держаться, выигрывать одну‑две позиции. Сколько мог — влупил на финише, и смог его нормально пройти. Я в целом доволен, это мой первый опыт на таких соревнованиях. Это неплохой результат для моего первого старта, тем более это престижный чемпионат Европы.