Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на ЧЕ

С результатом 57 минут 10,5 секунды он занял 15‑е место. Владимир Иванов (57.13,4) и Александр Степанов (57.15,9) заняли 19‑ю и 20‑ю позиции соответственно. Владимир Муратов признался, что во время финала на чемпионате Европы нахлебался воды из Сены.
— Каким получился заплыв?
— Гонка была как никогда тяжелая. Но считаю, что я проделал неплохую работу. С самого начала очень хорошо получилось ускориться. Я с первых 30−50 метров вышел на лидерские позиции. Дальше все пошло по тактике. Я встал в ноги и старался держаться, выигрывать одну‑две позиции. Сколько мог — влупил на финише, и смог его нормально пройти. Я в целом доволен, это мой первый опыт на таких соревнованиях. Это неплохой результат для моего первого старта, тем более это престижный чемпионат Европы.
— Какие условия соревнований?
— Сегодня был немножко сильнее ветер. И поэтому течение сильнее, чем вчера. Думал, что вода будет хуже и грязнее. Но ее реально подготовили. Я даже сделал несколько десятков глотков из Сены. Там такая битва была, что об этом не задумываешься в моменте.
— На что по вкусу похожа Сена?
— Обычная пресная вода без вкуса. Примерно как из‑под крана. Может, ее химией обрабатывают, но похожа она на обычную воду из бассейна, только без хлорки. Естественно, мы стараемся ее вообще не глотать. Но мы сюда приехали не за тем, чтобы следить, какую воду мы пьем, а побеждать. И лучше наглотаться воды, но выиграть, — приводит слова Муратова «Матч ТВ».
Золото завоевал 10‑кратный чемпион мира Флориан Велльброк из Германии (55:40,2). Серебро досталось венгерскому пловцу Давиду Бетлехему, который уступил победителю 2,3 секунды. Третье место занял итальянец Грегорио Пальтриньери, отставший на 4,5 секунды.
Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.