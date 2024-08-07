«Хейта нет». Синхронистка Баяндина — о выступлениях за Францию

«Стараюсь общаться с нашими синхронистками. Конечно, дистанция играет свою роль, но мы переписываемся, поддерживаем друг друга. Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло. Везение — это хорошо, но это также персональная работа и тяжелое решение.



Думаю, мир синхронного плавания до сих пор пересматривает видео, равняется на российских спортсменок. Это все равно не проходит даром, все эти годы работы, олимпийские медали, золото ЧМ и ЧЕ. Хочется увидеть их на соревнованиях», — сказала Баяндина.