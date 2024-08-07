«Хейта нет». Синхронистка Баяндина — о выступлениях за Францию
Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина рассказала о том, как ее бывшие партнерши отреагировали на ее переход в сборную Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина рассказала о том, как ее бывшие партнерши отреагировали на ее переход в сборную Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».
До 2018 году Баяндина выступала за сборную России, с которой она стала двукратной чемпионкой мира и Европы.
«Стараюсь общаться с нашими синхронистками. Конечно, дистанция играет свою роль, но мы переписываемся, поддерживаем друг друга. Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло. Везение — это хорошо, но это также персональная работа и тяжелое решение.
Думаю, мир синхронного плавания до сих пор пересматривает видео, равняется на российских спортсменок. Это все равно не проходит даром, все эти годы работы, олимпийские медали, золото ЧМ и ЧЕ. Хочется увидеть их на соревнованиях», — сказала Баяндина.
На Олимпийских играх в Париже Анастасия Баяндина выступит в обеих дисциплинах — в группе (7 августа) и дуэте (10 августа). Ее сестра-близнец Дарья не сумела отобраться в состав французской команды.
Российские синхронистки побеждали на всех олимпийских соревнованиях по синхронному плаванию, начиная с 2000 года.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.