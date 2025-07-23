Российский синхронист Мальцев стал семикратным чемпионом мира

Мальцев и Гурбанбердиева набрали 233,2100 балла. Второе место в этом виде программы занял микст-дуэт из Испании Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна с результатом 230,4634. Третью строчку занял дуэт из Италии Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).
Для Мальцева это третья золотая медаль на проходящем чемпионате мира, ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях. Александр Мальцев является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов.
Золотая награда в соревнованиях микст-дуэтов стала пятой в копилке сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. В активе россиян три золота, серебро и бронза.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и завершится 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Россияне впервые за шесть лет принимают участие на ЧМ по водным видам спорта.