Синхронисты из России разочарованы отсутствием зрителей на ЧМ

Соревнования по синхронному плаванию в Сингапуре проходят практически при пустых трибунах. 23 июля в Сингапуре проходил футбольный товарищеский матч между английским «Арсеналом» и итальянским «Миланом», который собрал тысячи болельщиков.
«Очень разочаровывает. Поэтому я и люблю футбол — там много болельщиков», — поделилась впечатлениями Майя Гурбанбердиева.
«Все зависит от организации. В Южной Корее трибуны были заполнены. Даже если билеты были не проданы, то на свободные места приглашали школьников. Это очень важно, потому что ты выступаешь в первую очередь для зрителей. А тут поднимаешь голову и особо никого не видишь», — добавил Мальцев.
Для Мальцева это третья золотая медаль на проходящем чемпионате мира, ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях. 30-летний Мальцев является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. 26-летняя Гурбанбердиева стала чемпионкой мира в третий раз.
Золотая награда в соревнованиях микст-дуэтов стала пятой в копилке сборной России на этом чемпионате мира по водным видам спорта. В активе россиян три золота, серебро и бронза.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и завершится 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Россияне впервые за шесть лет принимают участие на ЧМ по водным видам спорта.