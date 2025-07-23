Синхронисты из России разочарованы отсутствием зрителей на ЧМ

«Все зависит от организации. В Южной Корее трибуны были заполнены. Даже если билеты были не проданы, то на свободные места приглашали школьников. Это очень важно, потому что ты выступаешь в первую очередь для зрителей. А тут поднимаешь голову и особо никого не видишь», — добавил Мальцев.