Чемпион мира Мальцев оценил свои шансы выступить на ОИ-2028

World Aquatics выступала за то, чтобы микст-дуэты были включены в программу Олимпийских игр не только в Париже-2024, но и в Токио-2020. Но здесь тормозит Международный олимпийский комитет. Сложно сказать, с чем конкретно это связано, но мне кажется, что большое значение имеет лоббирование, в том числе финансовое. Нам этого не хватает. Поэтому МОК выделяет синхронному плаванию только две медали. Нашли пока компромиссное решение — разрешить мужчинам выступать в составе групп, чтобы хоть как-то соблюсти гендерное равенство на Олимпийских играх.