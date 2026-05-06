Мария Киселева: Синхронное плавание — доступный вид спорта

— Спектакль «Люблю и верю» это пронзительная история любви, пронесенная сквозь годы, которую не смогла разрушить война. Молодые люди встретились, влюбились и поженились в начале лета 41-го года. Он ушел на фронт и письма — маленькие треугольники — стали единственной ниточкой. Именно на этих письмах воспитан сын главных героев, узнавая историю своей семьи и своей страны. К этой постановке, как и ко всем спектаклям театра, написаны оригинальная музыка и сценарий, созданы оригинальные декорации, костюмы, реквизит, видеоконтент. Подготовка заняла год, с идеей вместе с нашим режиссером Алексеем Малыхиным мы жили несколько лет. Наша задача была сделать спектакль личным для каждого от создателей и участников до зрителя. В главных ролях олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, голос главного героя принадлежит народному артисту Константину Хабенскому. Зрители выходят с влажными от слез глазами. Приглашаем вас увидеть этот спектакль.