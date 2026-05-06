Мария Киселева: Синхронное плавание — доступный вид спорта

— Не так давно стало известно, что российских пловцов полностью восстановили на международной арене. Как вы отреагировали на эту новость?
— Это прекрасная новость окрылила все наше водно-спортивное сообщество. Очень рада, что спортсмены и тренеры полноценно могут представлять нашу страну на мировой арене. Это огромный стимул, большое счастье, и серьезная ответственность.
— Спустя несколько лет отсутствия России в мировом спорте, наши синхронистки, которые затмевали всегда соперниц, готовы выступать на том же уровне, что и до отстранения?
— Прямо сейчас сборная России по синхронному плаванию находится на этапе Кубка мира в Китае. На сегодняшний день уже выиграли три золота, три серебра и две бронзы. После многолетнего перерыва спортсмены в костюмах с национальной символикой, звучит гимн России и поднимается триколор! Фантастические эмоции!
— Есть ли явные изменения в мире водных видов спорта, которые произошли за время, пока России не было?
— В синхронном плавании глобально поменялись правила. Практически весь вид спорта перестроился и в тренировочном процессе, и в восприятии зрителей. Но работа не останавливалась никогда, и сегодня задача вернуть лидирующие позиции.
— За счет чего Россия так долго доминирует в синхронном плавании?
— Совокупность факторов — выстроенный круглогодичный тренировочный процесс и многочасовые тренировки, тренерские кадры, высокая конкуренция и большая скамейка запасных, опыт и слаженная работа, традиции, высокая требовательность и самоотдача.
— Что это отстранение дало/дает нашему российскому спорту?
— Повышение уровня конкуренции на внутренних турнирах, развитие видов спорта в регионах, рост отечественных производителей спортивного оборудования и инвентаря.
— Семейный спортивный фестиваль «Спортлэнд» — отчасти один из способов развивать интерес к спорту внутри семей?
— Да, и это важно. Занятие одним делом с семьей объединяет. Занятие спортом с самыми близкими людьми на свете дарит радость и дает поддержку.
— Насколько сейчас важно и востребовано привлекать внимание граждан к спорту и почему?
— Спорт и физическая активность — наше развитие, здоровье и долголетие. Это не только сегодня, но и вклад в будущее. Навыки, которые развивает спорт, остаются на всю жизнь и помогаю в любом виде деятельности.
— Почему так часто внимание к спорту стараются привлекать через семью, через семейные увлечения?
— Семья — это место силы и притяжения, становления традиций и воспитания, примеров на всю жизнь и поддержки во всех начинаниях. Получив прививку к занятиям физической активностью в детстве, ты останешься с ней на всю жизнь. Проводя время со своими детьми, в том числе в занятиях спортом, связь, взаимопонимание, поддержка укрепляются и помогают вместе идти по жизненному пути.
— Многие зрители (болельщики) отмечают, что после отстранения стало неинтересно смотреть спортивные соревнования, что вы думаете по этому поводу, какое у вас мнение?
— За это время проводилось большое количество стартов самого разного уровня и создавались все условия, чтоб спортсмены и тренеры не потеряли навык и могли проверять свой уровень в соревновательном режиме. Конкуренция сильнейших спортсменов — это всегда борьба, проявление силы, выносливости, профессионального мастерства, характера, тактики — за этим интересно наблюдать.
— Вы и ваша команда готовите шикарные выступления Русского театра на воде. Кажется ли вам, что сейчас театр на воде незаслуженно получает меньше внимания, чем мог бы?
— Наша задача привлечь как можно больше зрителей, повысить внимание к спектаклям и влюбить в творчество через качественные проекты и необычные эмоции. Все это — популяризация, развитие, новые возможности. Деятельность Русского театра на воде соединяет спорт и искусство, в сценическом пространстве объединяются вода, сцена и воздух. Участники — спортсмены различных видов спорта и артисты различных жанров искусства, в том числе олимпийские чемпионы и народные артисты. И это тоже семейная аудитория — вовлечение и сплочение.
— Скоро,
— Русскому театру на воде 23 года. В репертуаре 12 спектаклей, Шоу олимпийских чемпионов, фестивали синхронного плавания. Проекты нашего театра на регулярной основе показываются в Москве, Санкт-Петербурге; с гастролями мы выезжаем в Казань, Екатеринбург, Красноярск, Южно-Сахалинск, Калининград, Иркутск, Краснодар, Улан-Уде; опыт участия в международных проектах — Пекин, Гуанджоу, Ливан, Барселона. На майские праздники в Москве мы показываем спектакль «Люблю и верю» к годовщине Победы в Великой отечественной войне, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента спорта Москвы.
— С какими сложностями вы столкнулись, чтобы сделать настолько масштабную работу и создать этот спектакль?
— Спектакль «Люблю и верю» это пронзительная история любви, пронесенная сквозь годы, которую не смогла разрушить война. Молодые люди встретились, влюбились и поженились в начале лета 41-го года. Он ушел на фронт и письма — маленькие треугольники — стали единственной ниточкой. Именно на этих письмах воспитан сын главных героев, узнавая историю своей семьи и своей страны. К этой постановке, как и ко всем спектаклям театра, написаны оригинальная музыка и сценарий, созданы оригинальные декорации, костюмы, реквизит, видеоконтент. Подготовка заняла год, с идеей вместе с нашим режиссером Алексеем Малыхиным мы жили несколько лет. Наша задача была сделать спектакль личным для каждого от создателей и участников до зрителя. В главных ролях олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, голос главного героя принадлежит народному артисту Константину Хабенскому. Зрители выходят с влажными от слез глазами. Приглашаем вас увидеть этот спектакль.
— Сейчас синхронное плавание — доступный вид спорта или затратный?
— Скорее доступный. Купальник, шапочка, очки, зажим и форма для зала. А дальше нужно найти спортивную школу или секцию, где ребенок сможет тренироваться под руководством опытных квалифицированных тренеров.
— С какого возраста начинается настоящая нагрузка на спортсменок?
— Набор в школы с 5 лет. На начальном этапе это занятий 3 раза в неделю по 45 минут в зале и на воде. В игровой форме. Дальше увеличивается время тренировок и добавляются дни. Все постепенно. Тренировочное время на уровне высшего спортивного мастерства — 6 дней в неделю по 10−12 часов физической нагрузки.
— Каким детям точно не подойдут занятия синхронным плаванием? Есть ли критерии?
— Синхронное плавание лучше выбирать деткам более стройным и выносливым, активным и творческим. Вид спорта красивый. Но сложный. Тренеры при наборе обращают внимание на координацию ребенка, легкие ноги, красивые линии, мягкие связки, на фактуру родителей. Надо быть готовым к тому, что это вода — уши, нос, глаза, кожа. Нужно понимать, что придется много работать на задержке дыхания и заниматься разными направлениями на суше — растяжка, хореография, акробатика. И важно — желание именно ребенка, а не родителей.