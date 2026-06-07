Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронистки Осиюк и Пахомова выиграли юношеский ЧЕ

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова одержали победу в произвольной программе дуэтов на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге. Спортсменки набрали 180,2775 балла, опередив пары из Испании и Франции.

Источник: Соцсети

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова одержали победу в произвольной программе дуэтов на юношеском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Люксембурге.

Спортсменки набрали 180,2775 балла за своё выступление. Серебряными призёрами стала пара из Испании (155,1107), бронзовыми — представительницы Франции (151,3392).

В сольной произвольной программе у мужчин второе место занял Никита Бодров с результатом 195,1550 балла. Победителем стал француз Дилан Фрейтас (201,9851), третью позицию занял грек Стилианос Кукуселис (190,6763).

Чемпионат Европы завершится 7 июня. В воскресенье позднее состоятся соревнования в дисциплине «произвольная комбинация».

Российские атлеты выступают на турнире с флагом и гимном. Как уточняется, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях.