Российские синхронистки Осиюк и Пахомова выиграли юношеский ЧЕ

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова одержали победу в произвольной программе дуэтов на юношеском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Люксембурге.
Спортсменки набрали 180,2775 балла за своё выступление. Серебряными призёрами стала пара из Испании (155,1107), бронзовыми — представительницы Франции (151,3392).
В сольной произвольной программе у мужчин второе место занял Никита Бодров с результатом 195,1550 балла. Победителем стал француз Дилан Фрейтас (201,9851), третью позицию занял грек Стилианос Кукуселис (190,6763).
Чемпионат Европы завершится 7 июня. В воскресенье позднее состоятся соревнования в дисциплине «произвольная комбинация».
Российские атлеты выступают на турнире с флагом и гимном. Как уточняется, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях.