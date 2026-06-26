Что стало с Марией Киселевой после «Слабого звена» и Олимпиады

В 2020 году легендарное «Слабое звено» вернулось в эфир, и Мария снова заняла место ведущей. Позже она появилась в проектах «На выход!», «Семейные игры» и других телевизионных форматах. Однако со временем телевидение перестало быть для нее главным направлением работы. Все больше времени Киселева уделяла собственным проектам, связанным со спортом и водными шоу.