Что стало с Марией Киселевой после «Слабого звена» и Олимпиады

Мария Киселева вошла в историю как трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, а в начале 2000-х получила новую волну популярности благодаря шоу «Слабое звено». После завершения спортивной и телевизионной карьеры она стала развивать собственные проекты в сфере спорта, создавать масштабные шоу на воде и участвовать в общественной деятельности.
От олимпийских побед к телевидению
Спортивная карьера Марии Киселевой сложилась более чем успешно. Вместе с Ольгой Брусникиной она стала одной из главных звезд российского синхронного плавания конца 1990-х и начала 2000-х. На их счету победы на чемпионатах мира и Европы, а также олимпийское золото в Сиднее в 2000 году.
Еще одну золотую олимпийскую медаль Киселева завоевала в дуэте с Брусникиной, а третью получила на Играх в Афинах в составе сборной. К тому моменту она уже считалась одной из самых титулованных синхронисток страны и одной из тех спортсменок, которые помогли вывести российское синхронное плавание в мировые лидеры.
После завершения спортивной карьеры Киселева неожиданно для многих появилась на телевидении. Сначала она работала спортивным корреспондентом на НТВ, а затем получила предложение стать ведущей телеигры «Слабое звено». Строгий стиль общения, фирменный взгляд и фраза «Вы — самое слабое звено. Прощайте» быстро сделали ее одной из самых узнаваемых телеведущих страны.
Почему Мария ушла из телевизионных проектов
«Слабое звено» принесло Киселевой огромную популярность, но не стало единственным проектом в ее карьере. В разные годы она работала спортивным журналистом и комментатором, участвовала в телевизионных шоу и вела программы на федеральных каналах.
В 2020 году легендарное «Слабое звено» вернулось в эфир, и Мария снова заняла место ведущей. Позже она появилась в проектах «На выход!», «Семейные игры» и других телевизионных форматах. Однако со временем телевидение перестало быть для нее главным направлением работы. Все больше времени Киселева уделяла собственным проектам, связанным со спортом и водными шоу.
Собственная школа и водные шоу
После завершения спортивной карьеры Мария решила остаться в мире синхронного плавания, но уже в другой роли. В 2010 году она открыла собственный центр синхронного плавания в Москве, где тренирует детей. Для Киселевой этот проект стал возможностью передавать опыт новому поколению спортсменов.
Со временем ее деятельность вышла далеко за рамки обычной спортивной школы. Мария начала создавать масштабные спектакли на воде, в которых сочетаются синхронное плавание, прыжки в воду, акробатика, цирковые номера и театральные постановки. Среди ее проектов — «Живая вода», «Сказ о русских берегах» и другие представления, которые собирают тысячи зрителей.
В последние годы именно водные шоу стали одним из главных направлений ее работы. Киселева сумела превратить спортивную дисциплину в зрелищный формат, интересный даже тем, кто никогда не следил за соревнованиями по синхронному плаванию.
Личная жизнь после развода
В 2001 году Мария вышла замуж за пловца и мастера спорта международного класса Владимира Кирсанова. Их знакомство произошло еще во время студенческих соревнований, а после Олимпиады в Сиднее спортсмены начали жить вместе.
В браке родились две дочери — Дарья и Александра. Долгое время семью Киселевой считали одной из самых крепких в спортивной среде, однако в 2012 году супруги развелись. Причины расставания они предпочли не обсуждать с прессой. Несмотря на развод, Мария и Владимир сохранили нормальные отношения.
Чем Мария Киселева занимается сегодня
Сегодня Мария Киселева успевает совмещать сразу несколько направлений деятельности. Она работает депутатом Московской городской думы, участвует в проектах, связанных с развитием спорта, и регулярно посещает соревнования по водным видам спорта.
При этом Киселева не исчезла и из медиапространства. Она продолжает появляться на телевидении в качестве ведущей и гостя различных программ, а также участвует в новых проектах. В последние годы зрители могли видеть ее в шоу «Мой герой», «Жизнь и судьба», «Семейные игры» и других передачах.
Главным делом для Марии остается развитие собственного театра на воде. В 2025 году зрителям представили спектакль «Сказка о царе Салтане», где действие разворачивается одновременно на сцене, в воздухе и в бассейне. Такие проекты объединяют спорт, театр и цирковое искусство и уже стали визитной карточкой олимпийской чемпионки.