Российские синхронистки завоевали третье золото на ЧЕ

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что российские спортсменки заслуженно получили золото. «Была показана прекрасная работа. Мы опять взыграли за счет сложности компонентов. Все было сделано красиво и чисто. Это то, чем мы можем отличаться от других», — сказала Ромашина в эфире «Матч ТВ».