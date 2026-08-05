Российские синхронистки завоевали третье золото на ЧЕ

Сборная России завоевала золотые медали в акробатических соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Результат российской команды — 244,8221 балла. В состав вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что российские спортсменки заслуженно получили золото. «Была показана прекрасная работа. Мы опять взыграли за счет сложности компонентов. Все было сделано красиво и чисто. Это то, чем мы можем отличаться от других», — сказала Ромашина в эфире «Матч ТВ».
Второе место заняла сборная Испании (242,2428). Третье — команда Италии (219,2545).
Для российской команды это первое выступление в акробатической дисциплине на чемпионате Европы. Данный вид программы был включен в официальные соревнования на чемпионате мира в 2023 году. На мировом первенстве 2025 года россиянки стали вторыми, уступив сборной Китая.
В общем зачете чемпионата Европы российские спортсмены завоевали 12 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Турнир в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.