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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Бушар нарядилась в русалку на острове Брэнсона

И даже попыталась так плавать.

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Источник: AFP 2018

Известная теннисистка Эжени Бушар побывала в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона. Бизнесмен каждый год проводит на своем острове Некер теннисный турнир Necker Cup.

Недавно уроки тенниса Брэнсону давала Мария Шарапова.

Бушар прилетела на остров Некер и в свободное время сфотографировалась в костюм русалки.

«Нашла хвост русалки. Не знаю, что с ней стало, но я тут же устроила фотосессию». — написала канадская теннисистка в инстаграме.

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Бушар даже попыталась поплавать с этим хвостом, но у нее не получилось.

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Также Бушар встретилась с легендой тенниса Бьорном Боргом.

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Илья Андреев

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