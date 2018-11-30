Бушар нарядилась в русалку на острове Брэнсона

Известная теннисистка Эжени Бушар побывала в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона. Бизнесмен каждый год проводит на своем острове Некер теннисный турнир Necker Cup.



Недавно уроки тенниса Брэнсону давала Мария Шарапова.



Бушар прилетела на остров Некер и в свободное время сфотографировалась в костюм русалки.



«Нашла хвост русалки. Не знаю, что с ней стало, но я тут же устроила фотосессию». — написала канадская теннисистка в инстаграме.