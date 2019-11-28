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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев отдыхает на Мальдивах (фото)

Заслужил.

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Источник: AFP 2019

Пятая ракетка мира Даниил Медведев улетел в отпуск на Мальдивы. Российский теннисист отдыхает в отеле Waldorf Astoria.

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Этот сезон стал прорывом для 23-летнего спортсмена. Медведев поднялся 11 позиций в рейтинге, выиграл 4 турнира ATP и дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

«Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать», — написал Медведев своим болельщикам в инстаграме.

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Илья Андреев

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