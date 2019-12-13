Шарапова снялась в сериале «Утреннее шоу» (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что приняла участие в съемках нового сериала «Утреннее шоу». Это проект Apple TV+, который вышел на экраны 1 ноября. Звездами сериала об утренней новостной программе являются Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Шарапова снялась в эпизодической роли в 9-й серии «Утреннего шоу», она выйдет в эфир сегодня.

«Ущипните меня! Нереальный опыт в съемках эпизода «Утреннего шоу с этими добрейшими женщинами. Спасибо вам, Дженнифер и Риз, вы прекрасные и очень смешные на съемках. Меня, конечно же, пригласили на церемонию «Золотого глобуса» за мою значимую роль», — пошутила Шарапова в инстаграме.



Илья Андреев