Джокович вернулся с победой
Сербский теннисист обыграл соперника в двух сетах.
Сербский теннисист обыграл соперника в двух сетах.
Новак Джокович вернулся с победой после месячного перерыва. Он обыграл 198-ю ракетку мира россиянина Ивана Гахова. Иван навязал борьбу Новаку в первом сете, но уступил на тай-брейке. Во втором сете уже никто не сомневался в победе сербского теннисиста.
«Я играл не лучшим образом, особенно в первом сете. И я отчасти ожидал, что это произойдет, так как сегодня был сильный ветер, который постоянно менял свое направление», — сказал Джокович после матча.
Новак похвалил Ивана за его игру. Этот матч стал 1254-м в карьере Джоковича.