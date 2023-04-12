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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович вернулся с победой

Сербский теннисист обыграл соперника в двух сетах.

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Источник: AP 2022

Новак Джокович вернулся с победой после месячного перерыва. Он обыграл 198-ю ракетку мира россиянина Ивана Гахова. Иван навязал борьбу Новаку в первом сете, но уступил на тай-брейке. Во втором сете уже никто не сомневался в победе сербского теннисиста.

«Я играл не лучшим образом, особенно в первом сете. И я отчасти ожидал, что это произойдет, так как сегодня был сильный ветер, который постоянно менял свое направление», — сказал Джокович после матча.

Новак похвалил Ивана за его игру. Этот матч стал 1254-м в карьере Джоковича.

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