Новак Джокович вернулся с победой после месячного перерыва. Он обыграл 198-ю ракетку мира россиянина Ивана Гахова. Иван навязал борьбу Новаку в первом сете, но уступил на тай-брейке. Во втором сете уже никто не сомневался в победе сербского теннисиста.

«Я играл не лучшим образом, особенно в первом сете. И я отчасти ожидал, что это произойдет, так как сегодня был сильный ветер, который постоянно менял свое направление», — сказал Джокович после матча.