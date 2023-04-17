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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мария Шарапова вышла в свет в элегантном платье

Шарапова блистает на красной дорожке.

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6
фотографий
6
фотографий

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию Breakthrough Prize 2023, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Шарапова предстала перед публикой в элегантном черном платье от французского дизайнера Alexandre Vauthier.

Помимо Марии, церемонию посетили такие голливудские звезды, как Роберт Дауни-младший, Бри Ларсон, Галь Гадот, Кристина Агилера, Крис Пайн, Эштон Катчер и Мила Кунис.

Breakthrough Prize — это набор международных наград, присуждаемых за научные достижения в области математики, фундаментальной физики и наук о жизни. В ежегодном мероприятии принимают участие ученые и знаменитости со всего мира.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. Победительница 39 турниров WTA, 36 из которых в одиночном разряде.

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Мария Шарапова вышла в свет в элегантном платье
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