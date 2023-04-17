Мария Шарапова вышла в свет в элегантном платье
Шарапова блистает на красной дорожке.
Шарапова блистает на красной дорожке.
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию Breakthrough Prize 2023, которая прошла в Лос-Анджелесе.
Шарапова предстала перед публикой в элегантном черном платье от французского дизайнера Alexandre Vauthier.
Помимо Марии, церемонию посетили такие голливудские звезды, как Роберт Дауни-младший, Бри Ларсон, Галь Гадот, Кристина Агилера, Крис Пайн, Эштон Катчер и Мила Кунис.
Breakthrough Prize — это набор международных наград, присуждаемых за научные достижения в области математики, фундаментальной физики и наук о жизни. В ежегодном мероприятии принимают участие ученые и знаменитости со всего мира.
Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. Победительница 39 турниров WTA, 36 из которых в одиночном разряде.