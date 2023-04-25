Глава «Ролан Гаррос» высказалась об участии Надаля на турнире

«Есть вероятность, что физическое состояние не позволит ему выступить, но я точно знаю, что Рафаэль сделает всё, чтобы попасть на турнир. Осталось ещё пять недель, и у меня есть надежда, и я буду продолжать надеяться. Было бы трудно представить “Ролан Гаррос” без него, потому что он является большой частью истории турнира в последние 20 лет. Я позитивный человек, поэтому верю, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Моресмо издание OA Sport.