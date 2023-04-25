Глава «Ролан Гаррос» высказалась об участии Надаля на турнире
Глава теннисного турнира «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Рафаэля Надаля на турнире.
Глава теннисного турнира «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Рафаэля Надаля на турнире.
«Есть вероятность, что физическое состояние не позволит ему выступить, но я точно знаю, что Рафаэль сделает всё, чтобы попасть на турнир. Осталось ещё пять недель, и у меня есть надежда, и я буду продолжать надеяться. Было бы трудно представить “Ролан Гаррос” без него, потому что он является большой частью истории турнира в последние 20 лет. Я позитивный человек, поэтому верю, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Моресмо издание OA Sport.
Надаль пропустил уже несколько турниров после травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии.