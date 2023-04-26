Российская теннисистка вошла в историю, выиграв матч на турнире WTA в 15 лет

В первом круге она одолела 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:3, 6:4. Для россиянки это была лишь вторая игра на взрослых турнирах WTA.

Следующей соперницей Андреевой станет 14-я ракетка мира, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Андреева стала третьей теннисисткой в истории женского тенниса, которой в 15 лет удалось выиграть матч на уровне WTA-1000. Ранее этим достижением отметились американки Кори Гауфф и Сиси Беллис.

В нынешнем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, где в российском финале уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Также она успела завоевать в этом сезоне два титула в ITF, выиграв все 13 встреч.