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14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская теннисистка вошла в историю, выиграв матч на турнире WTA в 15 лет

Россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

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Источник: AP 2022

В первом круге она одолела 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:3, 6:4. Для россиянки это была лишь вторая игра на взрослых турнирах WTA.

Следующей соперницей Андреевой станет 14-я ракетка мира, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Андреева стала третьей теннисисткой в истории женского тенниса, которой в 15 лет удалось выиграть матч на уровне WTA-1000. Ранее этим достижением отметились американки Кори Гауфф и Сиси Беллис.

В нынешнем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, где в российском финале уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Также она успела завоевать в этом сезоне два титула в ITF, выиграв все 13 встреч.

Турнир в Мадриде завершится 6 мая. Призовой фонд соревнований составляет 7,7 млн евро.

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