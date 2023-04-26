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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерер приедет на Уимблдон

Легендарный швейцарский теннисист приедет на Уимблдонский турнир в этом году.

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Источник: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер посетит в этом году турнир «Большого шлема» в Уимблдоне.

«Он очень великий чемпион. У нас очень близкие отношения. Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время. Об этом мы расскажем позже», — приводит слова главы Всеанглийского клуба Иана Хьюитта Tennis 365.

Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон. В 2022 году теннисист не успел восстановится после травмы и не выступил на турнире. Он не смог должным образом попрощаться со своими болельщиками. Организаторы не раскрывают детали празднования.

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