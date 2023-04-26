Федерер приедет на Уимблдон

«Он очень великий чемпион. У нас очень близкие отношения. Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время. Об этом мы расскажем позже», — приводит слова главы Всеанглийского клуба Иана Хьюитта Tennis 365.