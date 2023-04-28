Президент Республики Сербской принес извинения Джоковичу
Президент извинился перед сербским теннисистом.
Президент извинился перед сербским теннисистом.
Президент Республики Сербской (которая является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик принес извинения теннисисту Новаку Джоковичу за публичное оскорбление его семьи.
Додик в эфире телешоу сказал: «Я вам скажу, тяжеловаты эти Джоковичи на родине. Какие-то суровые ублюдки, тьфу… Когда они занимаются бизнесом — настоящие цыгане».
«Я буду продолжать уважать и ценить успех единственного и неповторимого Новака Джоковича и по‑прежнему уважать его семью. Я рад, что познакомился с управленческими и лидерскими качествами Джордже Джоковича, и я все еще благодарен за то, что в этом году турнир проходил в Баня‑Луке. Приношу свои извинения, если эта спекулятивная демонстрация в социальных сетях задела членов семьи Джоковича», — цитирует Додика Tennis Up to Date.