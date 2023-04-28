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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Республики Сербской принес извинения Джоковичу

Президент извинился перед сербским теннисистом.

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Источник: Reuters

Президент Республики Сербской (которая является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик принес извинения теннисисту Новаку Джоковичу за публичное оскорбление его семьи.

Додик в эфире телешоу сказал: «Я вам скажу, тяжеловаты эти Джоковичи на родине. Какие-то суровые ублюдки, тьфу… Когда они занимаются бизнесом — настоящие цыгане».

«Я буду продолжать уважать и ценить успех единственного и неповторимого Новака Джоковича и по‑прежнему уважать его семью. Я рад, что познакомился с управленческими и лидерскими качествами Джордже Джоковича, и я все еще благодарен за то, что в этом году турнир проходил в Баня‑Луке. Приношу свои извинения, если эта спекулятивная демонстрация в социальных сетях задела членов семьи Джоковича», — цитирует Додика Tennis Up to Date.

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