Теннисист Андрей Рублев обнял эмоциональную болельщицу
Российский теннисист Андрей Рублев обнял болельщицу, которая эмоционально отреагировала на появление спортсмена.
Российский теннисист Андрей Рублев обнял болельщицу, которая эмоционально отреагировала на появление спортсмена.
Во время общения с фанатами, на турнире в Риме, девушка, увидев Рублева была в шоке. Она разрыдалась после того, как Андрей обнял ее. Теннисист заметил это и еще раз обнял девушку, приободрил ее. Спортсмен этим поступком растрогал окружающих.
В третьем круге Рублев сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью.
Рублев и Давидович-Фокина дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча выиграл российский спортсмен.