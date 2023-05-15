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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Андрей Рублев обнял эмоциональную болельщицу

Российский теннисист Андрей Рублев обнял болельщицу, которая эмоционально отреагировала на появление спортсмена.

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Во время общения с фанатами, на турнире в Риме, девушка, увидев Рублева была в шоке. Она разрыдалась после того, как Андрей обнял ее. Теннисист заметил это и еще раз обнял девушку, приободрил ее. Спортсмен этим поступком растрогал окружающих.

Источник: соцсети

В третьем круге Рублев сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью.

Рублев и Давидович-Фокина дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча выиграл российский спортсмен.

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