Теннисист Андрей Рублев обнял эмоциональную болельщицу

Во время общения с фанатами, на турнире в Риме, девушка, увидев Рублева была в шоке. Она разрыдалась после того, как Андрей обнял ее. Теннисист заметил это и еще раз обнял девушку, приободрил ее. Спортсмен этим поступком растрогал окружающих.