Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP
Российский теннисист Даниил Медведев вышел на первую строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Российский теннисист Даниил Медведев вышел на первую строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
27-летний россиянин после победы над Александром Зверевым (6:2, 7:6) в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Риме сместил с лидирующей позиции испанца Карлоса Алькараса.
На данный момент в активе Медведева 3480 очков. У Алькараса, который ранее покинул «Мастерс» в Риме после сенсационного поражения от венгра Фабиана Марожана (3:6, 6:7), набрал 3455 очков. Замыкает тройку Новак Джокович, на счету которого 2745 баллов.
В четвертьфинале «Мастерса» в Риме Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Янником Ханфманном. Встреча состоится 18 мая.