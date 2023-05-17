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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел на первую строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: Reuters

27-летний россиянин после победы над Александром Зверевым (6:2, 7:6) в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Риме сместил с лидирующей позиции испанца Карлоса Алькараса.

На данный момент в активе Медведева 3480 очков. У Алькараса, который ранее покинул «Мастерс» в Риме после сенсационного поражения от венгра Фабиана Марожана (3:6, 6:7), набрал 3455 очков. Замыкает тройку Новак Джокович, на счету которого 2745 баллов.

В четвертьфинале «Мастерса» в Риме Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Янником Ханфманном. Встреча состоится 18 мая.

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