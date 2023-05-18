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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль: Ролан Гаррос невозможен

Теннисист созвал пресс-конференцию.

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Источник: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль собрал пресс-конференцию в своей академии. Он завершит карьеру в 2024 году.

«Травма, которую я получил в Австралии, не эволюционировала так, как мы ожидали. Ролан Гаррос невозможен», — сказал Надаль на пресс-конференции.

«Я не собираюсь продолжать играть в течение следующих нескольких месяцев», — сказал теннисист.

Надаль рассказал о планах на будущее: «Если я буду играть прямо сейчас, я не думаю, что смогу продолжать в следующем году. Я намерен, чтобы следующий год был последним и я мог сыграть в турнирах, с которыми хочу попрощаться».

За карьеру Рафаэль Надаль одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос».

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