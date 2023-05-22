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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисиста из Франции оштрафовали на сумму, превышающую его годовой доход

Француз получил штраф в размере 144 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Французского теннисиста Юго Гастона оштрафовли на 144 тысячи долларов за выброшенный по ходу розыгрыша мяч, сообщает L'Equipe.

В матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, в котором он уступил хорвату Борне Чоричу, Гастон выбросил из кармана мяч, специально прервав розыгрыш. В конце 2022 года теннисист уже совершал аналогичный поступок и ему вынесли предупреждение.

22-летний Гастон находится в рейтинге ATP на 108-й строчке, на данный момент сумма призовых теннисиста за этот сезон составляет 121 тысячу долларов. Гастон уже получил wild card на предстоящий Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» — за участие в первом круге ему положено 74 тысячи долларов призовых.

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