Теннисиста из Франции оштрафовали на сумму, превышающую его годовой доход

Французского теннисиста Юго Гастона оштрафовли на 144 тысячи долларов за выброшенный по ходу розыгрыша мяч, сообщает L'Equipe.

В матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, в котором он уступил хорвату Борне Чоричу, Гастон выбросил из кармана мяч, специально прервав розыгрыш. В конце 2022 года теннисист уже совершал аналогичный поступок и ему вынесли предупреждение.